Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli: “Insieme per caso, non ci aspettavamo questo successo” La coppia rivelazione della televisione tutta da ridere si racconta al settimanale della Rai: “Il pubblico sembra leggerci come coppia storica, invece è la prima volta che lavoriamo insieme”.

Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli sono i due assoluti protagonisti di questa stagione televisiva. Radiocorriere Tv, il settimanale della Rai, gli dedica la copertina e un'intervista: "Irresistibili noi". Una strana coppia che è stata unita da Carlo Conti nel corso dell'ultima edizione di "Tale e Quale Show". Entrambi cavalli di razza della comicità, storici elementi di colore nelle trasmissioni di Mamma Rai, a Radiocorriere Tv si raccontano: "Non mi aspetto mai qualcosa di importante, quando accade è miracoloso", commenta Paolantoni sul successo riscontrato, "Non mi aspettavo neanche di costruire una coppia inedita così funzionale". E Gabriele Cirilli: "Il pubblico sembra leggerci come coppia storica, invece è la prima volta che lavoriamo insieme".

Come nasce la coppia

Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli iniziano ad ‘annusarsi' in una precedente edizione di Tale e Quale Show, quando Paolantoni arrivava come ospite di Biagio Izzo e Gabriele Cirilli era nelle vesti di ‘applausometro'. Le prime prove tecniche di una coppia possibile a "Nudi per la vita"; poi, è arrivata l'offerta di Carlo Conti. Francesco Paolantoni spiega: "Quando è arrivata la possibilità di fare "Tale e Quale Show" eravamo contentissimi perché avevamo già capito che insieme avremmo funzionato. Essere un comico che funziona, seguito da adulti e bambini, è estremamente gratificante". Gabriele Cirilli, invece, osserva: "Non ci si improvvisa, il talento serve ma non basta. Ci vogliono tanto studio e tanta gavetta".

La nuova stagione

Dalla coppia Elton John-Ru Paul al momento Stanlio e Ollio, forse il più iconico e toccante, quello nel quale sono riusciti a rendere meglio, lasciando il contesto grottesco e buffo che li ha contraddistinti in tutte le puntate. Se lo riconoscono: "È stata vera poesia, abbiamo cercato di essere veramente fedeli all'originale", ha detto Gabriele Cirilli mentre Francesco Paolantoni: "Evocare personaggi così è stato emozionante". Ora, i due saranno ancora protagonisti dell'edizione "nip" Tali e Quali mentre Francesco Paolantoni tornerà con Stasera tutto è possibile e un film con Biagio Izzo e Stefano De Martino.