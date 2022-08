Francesca Manzini: “Sono dimagrita 14 kg, ma l’ho fatto per me stessa non per lo stereotipo” “Ho abbandonato la zona comfort, ho voluto sentirmi e mi sto amando”, spiega l’’imitatrice postando uno scatto in splendida forma. “Devo ancora fare tanta strada per raggiungere l’equilibrio fisico, ma non lo stereotipo ‘acchiappalike'”.

A cura di Giulia Turco

Francesca Manzini mostra il suo corpo in splendida forma, orgogliosa di un percorso prima di tutto mentale che l'ha portata a star bene con se stessa. L'imitatrice della tv ha ammesso di aver perso 14 chili, ma soprattutto ha lanciato un messaggio ai suoi follower ribadendo l'importanza della salute mentale. Lo sa bene la conduttrice, che per anni ha lottato contro squilibri alimentari come l'anoressia e la bulimia.

Francesca Manzini posta un video in splendida forma

"Cambiare è un atto di coraggio e io l'ho avuto", spiega Francesca Manzini nella caption di uno scatto e di un video che la ritrae in splendida forma in costume da bagno. La parte migliore è il suo sorriso smagliante, soddisfatto del traguardo che è riuscita a portare a compimento. "Sono voluta guarire", aggiunge parlando della pigrizia e l'insicurezza che sono stati a lungo uno freno per lei. "Ho abbandonato la zona comfort su cui mi sono adagiata per anni, ho voluto sentirmi e mi sto amando", prosegue. "Fatelo e non ascoltate nessuno, se non voi stessi, chi vi ama e chi vi cura. Ho perduto 14 kg e devo ancora fare tanta strada per raggiungere l'equilibrio fisico, non lo stereotipo ‘acchiappalike'".

I problemi alimentari dall'anoressia alla bulimia

Non è un segreto che l’imitatrice, oggi 31enne, abbia attraversato momenti difficili nel rapporto con il proprio corpo. Un’infanzia segnata da delusioni in famiglia, disturbi alimentari e, in seguito, amori tormentati e turbolenti. “Invece di aprire il mio cuore e confrontarmi onestamente con i miei sentimenti io aprivo il frigorifero. O lo chiudevo a seconda dell’esigenza”, ha raccontato in una recente intervista al Corriere della Sera. “Dietro i miei caos alimentari c’erano le mie paure”. Oggi è felice al fianco di Marco Scimia, l’imitatore italiano di Johnny Depp, che dovrebbe essere tra i concorrenti del prossimo GFVip. Non è escluso dunque che il loro legame verrà approfondito nel corso del reality.