Francesca Ferragni compie gli anni, la dedica della sorella Chiara: “Grazie per esserci sempre” Oggi, 12 marzo, è il compleanno di Francesca Ferragni. Tanti i messaggi di auguri che la sorella maggiore di casa ha ricevuto in occasione del suo giorno speciale, come quelli della sorella Chiara: “Grazie per essere sempre al mio fianco”.

A cura di Elisabetta Murina

Oggi, 12 marzo, Francesca Ferragni compie 34 anni. Sul suo profilo Instagram, oltre ai ricordi di un sabato passato al lago insieme al figlio e al futuro marito Riccardo Nicoletti, la maggiore di casa Ferragni ha condiviso alcuni messaggi di auguri ricevuti nel suo giorno speciale, come quelli della sorella Chiara e della madre Marina Di Guardo.

I messaggi di auguri a Francesca Ferragni

Tra le sue storie Instagram, nella giornata speciale appena iniziata, Francesca Ferragni ha condiviso alcuni degli auguri ricevuti in occasione del compleanno. Tra questi, ci sono quelli della madre Marina Di Guardo, che ha pubblicato una vecchia foto in cui stringe tra le braccia la figlia neonata e scrive: "Tanti auguri Franciolina mia, sono così orgogliosa di te". Immancabili anche le parole di Chiara Ferragni, che ha raccolto alcune foto insieme alle sorelle e ha poi aggiunto una dedica: "Buon compleanno a mia sorella. La mia prima amica e la persona con cui sono cresciuta, grazie per essere sempre al mio fianco. Ti amo così tanto".

Francesca Ferragni presto sposa

Proprio un anno fa, nel giorno del suo compleanno, Francesca Ferragni aveva ricevuto la proposta di matrimonio dal compagno Riccardo Nicoletti. Una data che si avvicina sempre di più, tanto che la futura sposa ha più volte condiviso sui social il momento della prova dell'abito bianco che indosserà quel giorno. Poi un'altra bella notizia in famiglia: lo scorso giugno è diventata mamma per la prima volta del piccolo Edoardo, che oggi ha circa 8 mesi. Francesca Ferragni, di professione dentista, è la sorella maggiore di casa, ma ha sempre potuto contare sull'appoggio di Valentina e Chiara, nei momenti più belli della sua vita e anche in quelli di difficoltà.