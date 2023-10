Francesca Fagnani: “Giletti tirchio? Mi offre un calice di vino, ma lui non beve per risparmiare” Francesca Fagnani e Massimo Giletti si incontrano per un aperitivo a Roma. È l’occasione per la giornalista per lanciare provocazioni ironiche all’amico e collega: “Voglio testimoniare un momento magico: Massimo mi ha offerto un bicchiere”, scherza sui social.

A cura di Giulia Turco

Francesca Fagnani e Massimo Giletti protagonisti di un divertente siparietto sui social. Amici e colleghi di vecchia data già dai tempi di La7, i due giornalisti si sono incontrati per un aperitivo a Roma, in un locale del centro. È stata l’occasione per lanciarsi frecciatine ironiche a vicenda e per condividere il momento via social.

Il rapporto tra Francesca Fagnani e l’amico Massimo Giletti

Già colleghi a La 7, dopo le ospitate della giornalista a Non è L’arena lo scorso anno Massimo Giletti ha ricambiato il favore accettando l’intervista a Belve di Francesca Fagnani. Complici e molto amici anche lontano dalle telecamere, i due hanno conservato un ottimo rapporto al di là delle esperienze lavorative. Fu proprio in occasione dell’intervista di Giletti su Rai 2, risalente a febbraio 2023, che la giornalista lo punzecchiò su una “vecchia storia” come la definiscono, ovvero il luogo comune secondo cui lui sarebbe il meno propenso a spendere soldi. “Lei è tirchio?”, gli aveva chiesto Fagnani senza mezzi termini. “Ancora con questa storia?”, le aveva risposto lui divertito. “Una volta a pranzo insieme finse di dimenticarsi il portafoglio”, lo punzecchiò ulteriormente.

Uscita a due tra Giletti e Fagnani

Ecco allora che una serata tra amici diventa l’occasione giusta per una nuova frecciatina pubblica. I due giornalisti si sono incontrati per un aperitivo in un centralissimo locale del centro di Roma vicino a via del Corso, per bere un aperitivo. “Questo è un momento magico, voglio testimoniare che Massimo mi ha offerto un bicchiere di vino”, spiega la giornalista mentre si diverte a registrare il momento con lo smartphone, per poi pubblicarlo sul suo profilo Instagram. “Lui ha preso una coca cola…”, puntualizza. “Fai passare una cosa normale, come se fosse straordinaria”, si lamenta il giornalista finito nella trappola dell’amica. “La coca cola? Era per ridurre il prezzo certo”, scherza con i soldi il mano, pronto a pagare il conto.