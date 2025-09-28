Floriana Secondi: “Il mio compagno ha un tumore, combattiamo da 2 anni. Ho scoperto di avere un altro fratello”

Floriana Secondi, al Grande Fratello come opinionista a oltre 20 anni dalla sua vittoria, ha raccontato per la prima volta alcuni aspetti della sua vita privata: “Il mio compagno, Angelo, ha scoperto due anni fa di avere un tumore ai polmoni”. E sulla famiglia: “A febbraio ho saputo di avere un altro fratello”.

Floriana Secondi è pronta a tornare al Grande Fratello. A più di 20 anni dalla sua vittoria, tornerà nel reality come opinionista in studio, al fianco della conduttrice Simona Ventura. "È tanto che aspettavo questo momento, è come tornare a casa", ha raccontato. Nel corso degli anni ha cambiato diversi lavori e si è sempre messa alla prova, rimanendo un punto di riferimento per il figlio Domiziano, da poco 18enne, e il compagno Angelo. "Avrei voluto dargli dei fratellini, ma ho vissuto due aborti, ci sono stata malissimo", ha raccontato.

La famiglia e la turbolenta infanzia di Floriana Secondi

Ospite di Verissimo, nella puntata del 28 settembre, Floriana Secondi ha parlato della sua infanzia difficile e del rapporto con i genitori. "Fino ai 14 anni sono stata in collegio, poi ho vissuto con mio padre, ma la sua compagna non poteva vedermi", ha rivelato. Le costanti discussioni la portarono ad allontanarsi e ad andare in affidamento in un'altra famiglia: "Rimasi poco, mi sentivo costretta".

Di recente, poi, Floriana ha scoperto di avere un fratello segreto, figlio della sua stessa madre e forse anche dello stesso padre: "Si chiama Fabio, fa il tassista e ha 38 anni. Cerca di sapere chi è suo padre, ma l'incontro con nostra madre non è andato bene. Lei oggi mi fa tenerezza, ha avuto problemi di tossicodipendenza, era caduta nella droga".

"Il mio compagno ha scoperto di avere un tumore"

Floriana Secondi ha parlato per la prima volta del problema di salute del compagno Angelo. "Poco prima del giorno di Natale, due anni fa, gli è stato diagnosticato un tumore ai polmoni. "Sono due anni che combattiamo", ha spiegato la 48enne. La malattia ha reso ancora più forte il loro rapporto, ma lo ha anche cambiato: "Ci siamo uniti tanto, lui è la mia isola felice, ma siamo anche cambiati".