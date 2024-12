Fiorello vince il Rose d’Or, è il massimo riconoscimento internazionale alla carriera

video suggerito

A cura di Andrea Parrella

Fiorello si è aggiudicato il prestigioso Rose d’Or Lifetime Achievement Award, un riconoscimento internazionale che celebra la sua eccezionale carriera da showman. Icona della televisione, del teatro, della radio e del mondo digitale, Fiorello è l'artista italiano a ricevere questo ambito premio 2024, assegnato dall’EBU (European Broadcasting Union), che ogni anno onora l’eccellenza creativa dei migliori programmi e talenti europei. La 63ª edizione della cerimonia si è svolta ieri a Londra e ha visto una giuria di oltre 100 esperti del settore, tra dirigenti televisivi, produttori e distributori, selezionare i vincitori in ogni categoria.

Le parole di Fiorello per il premio ricevuto

A Fiorello è stata riconosciuta la capacità unica di innovare e anticipare i tempi, oltre a quella di ridefinire il concetto stesso di intrattenimento. Una capacità che Fiorello ha confermato di possedere anche negli ultimi anni, con il gioiello Viva Rai2 che ha aperto un nuovo spazio di intrattenimento in Tv, con nuove possibilità. Un esperimento che si è chiuso sul finire dello scorso anno, dopo due edizioni. Ricevendo il premio, Fiorello ha dichiarato con emozione: “Questo riconoscimento è un tributo a tutti coloro che mi hanno accompagnato lungo il mio cammino, e soprattutto al pubblico che mi ha sempre sostenuto”.

Fiorello e la gag sul diventare nonno

In un momento speciale della sua vita, mentre si prepara a diventare nonno per la prima volta, l’artista ha proposto un numero ispirato alla parola inglese "grandpa", che sta per “nonno”, legato proprio alla prospettiva di questa nuova esperienza. Un riconoscimento, quello assegnato a Fiorello, che certifica la sua capacità di essere esempio di un modo sempre innovativo di pensare all'intrattenimento che influenza anche altri paesi, oltrepassando ogni barriera linguistica e culturale.