Federica Sciarelli festeggia 20 anni alla conduzione di Chi l'ha visto? Federica Sciarelli festeggia i vent'anni alla conduzione di Chi l'ha visto? Spesso sono emerse voci circa un abbandono della trasmissione da parte della giornalista che, però, resta ancora profondamente legata al programma di Rai3.

A cura di Ilaria Costabile

Federica Sciarelli festeggia vent'anni di conduzione di Chi l'ha visto?, il programma di informazione e inchiesta giornalistica di Rai3 che si conferma come uno dei capisaldi della rete. Sugli account social del programma, sono state pubblicate alcune foto in cui la giornalista, insieme alla sua redazione, celebra questo importante traguardo con tanto di torta a tre piani.

La redazione di Chi l'ha visto? festeggia 20 anni con Federica Sciarelli

Un momento che non poteva non essere fermato nel tempo con qualche scatto, che vede la giornalista sorridente ed entusiasta nel celebrare un ventennio di trasmissione, in cui si è giunti alla risoluzione di casi importanti che hanno segnato la cronaca italiana e si sono raccontate le storie di famiglie che, invece, non sono riuscite a trovare le risposte che cercavano davanti alla scomparsa di un loro caro, che negli anni hanno continuato a cercare senza sosta, sperando in una svolta delle indagini portate avanti anche dai giornalisti della trasmissione. "2004-2024 vent'anni di Chi l'ha visto?" è quanto appare scritto a corredo delle foto in cui Federica Sciarelli sorride, circondata dalla squadra, con una torna in cui in cima c'è anche una sua miniatura, a dimostrazione del fatto che il programma ha trovato in lei una sua chiara identità.

Federica Sciarelli e il legame con la Rai

Sono ormai diversi anni che si fa largo la notizia che vorrebbe la giornalista lontano dal programma, per dedicarsi ad altro. In alcune occasioni sembrava che questo passaggio potesse essere vicino, come quando era emersa la voce che La7 volesse portare via Sciarelli dalla Rai, ma in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, fu lei stessa a chiarire che non sarebbe andata via:

Io ho dato tanto a ‘Chi l’ha visto?’ e ‘Chi l’ha visto?’ ha dato tanto a me. Non farei mai uno sgarbo così alla Rai. Anche se ho un ottimo rapporto con Urbano Cairo che avrebbe piacere ad avermi su La7; poi adoro Mentana e lavorerei volentieri con lui. Ma resto qui.