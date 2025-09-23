spettacolo
Fabio Colloricchio ha perso la vista da un occhio, cosa è successo all’ex tronista di Uomini e Donne

L’ex tronista Fabio Colloricchio ha perso la vista da un occhio. A raccontarlo per la prima volta la compagna Violeta in una storia pubblicata su Instagram, spiegando anche cosa è successo: “Un batterio ha corroso parte della cornea”.
A cura di Elisabetta Murina
Immagine

Fabio Colloricchio è diventato noto al pubblico per aver partecipato come tronista a Uomini e Donne nel 2015, dove aveva concluso il suo percorso con la scelta di Nicole Mazzoccato. Oggi è un modello, vive a Madrid ed è fidanzato con Violeta Mangriñán. È stata proprio la ragazza a raccontare su Instagram un aspetto finora non conosciuto della vita del compagno riguardante la sua salute.

Cosa è successo a Fabio Colloricchio, il racconto della fidanzata Violeta

Fabio Colloricchio ha perso la vista da un occhio. A raccontarlo la fidanzata Violeta con una storia pubblicata su Instagram, in cui ha mostrato l'ex tronista a casa con indosso gli occhiali da vista. "Non so se lo sapete, ma ci vede solo da un occhio e nell'altro ha perso il 90% della vista", ha spiegato l'imprenditrice. Il problema alla vista risale a quando era un adolescente: "Si mise delle lenti a contatto azzurre (tipica sciocchezza adolescenziale) che gli causarono una ferita nell'occhio, un batterio è cresciuto e gli ha corroso parte della cornea". Colloricchio non è ha mai parlato pubblicamente e ad oggi indossa gli occhiali da vista. "Deve usarli per guardare la tv e guidare", ha spiegato la compagna.

