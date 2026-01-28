spettacolo
video suggerito
video suggerito

Fabiana Sera vittima di body shaming: “Cerca una 48? Non la abbiamo. Se le piace mangiare, non è colpa nostra”

Fabiana Sera, speaker radiofonica, è stata vittima di body shaming. Cercava un cappotto taglia 48 ma le è stato risposto con un’offesa nei confronti del suo corpo: “Signora, se le piace mangiare non è colpa nostra”.
Segui le notizie di Fanpage.it direttamente su Google.
A cura di Elisabetta Murina
1 CONDIVISIONI
Immagine

Fabiana Sera vittima di body shaming. La nota speaker radiofonica ha parlato dei commenti negativi ricevuti per via del suo aspetto fisico. Tra tutti, un episodio capitatole in un sito di abbigliamento.

Ospite de La Volta Buona, nella puntata del 28 gennaio, Sera ha raccontato di essere stata vittima di body shaming mentre cercava un nuovo cappotto da indossare. Lo aveva visto su un sito di abbigliamento ma, non trovando la sua taglia disponibile, aveva scritto per sapere se ci fosse:  "Vedevo che le taglie arrivavano fino alla 44, ma io cercavo una 48. Ci siamo scambiati qualche messaggio". La risposta che ha ricevuto, però, è stata tutt'altro che delicata: "Signora, se lei è 48 e le piace mangiare non è colpa nostra". 

Il messaggio ha destabilizzato Sera, che in passato ha sofferto di bulimia: "Ho curato tantissimo la mia psiche per uscire da questo tunnel. Ho 47 anni, ho le spalle larghe, ma ho sofferto da morire. Ho pensato ‘perché è colpa mia se mi piace mangiare?'". Non riuscendo a capacitarsi di una risposta del genere, ha contattato di nuovo la pagina social e ha scoperto di essere stata bloccata su tutti i profili del brand.

Leggi anche
"Come sei ingrassata", Jenny Guardiano risponde alle critiche: "Non sapete la guerra che combatte una persona"

In seguito a questo episodio ha deciso di seguire vie legali: "Mi hanno detto che questa è violenza psicologica e body shaming. Non ho querelato, ho fatto una diffida". Ad oggi il rapporto che Sera ha con il suo corpo non è ancora del tutto sereno: "Non lo riconosco più, per un brutto problema alla tiroide ho perso 27 chili in 10 mesi e per tutta la mia vita sono stata bullizzata perché ero la grassona. Sto affrontando tutto in terapia". 

Personaggi
1 CONDIVISIONI
Immagine
Intervista
Buen Camino, Letizia Arnò: "Mai fatto il cammino di Santiago ma porterei tre cose con me. Ora sogno un film in costume"
"Gli incassi record? È un film che permette di mettere in pausa la vita per un'ora e mezza"
L'intervista di Fanpage all'attrice che interpreta Cristal in Buen Camino
Sull'esperienza in Don Matteo: "Terence Hill giocava sempre con me, lo ricordo come una persona umile e genuina"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
spettacolo
api url views