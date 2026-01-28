Fabiana Sera vittima di body shaming: “Cerca una 48? Non la abbiamo. Se le piace mangiare, non è colpa nostra”

Fabiana Sera vittima di body shaming. La nota speaker radiofonica ha parlato dei commenti negativi ricevuti per via del suo aspetto fisico. Tra tutti, un episodio capitatole in un sito di abbigliamento.

Ospite de La Volta Buona, nella puntata del 28 gennaio, Sera ha raccontato di essere stata vittima di body shaming mentre cercava un nuovo cappotto da indossare. Lo aveva visto su un sito di abbigliamento ma, non trovando la sua taglia disponibile, aveva scritto per sapere se ci fosse: "Vedevo che le taglie arrivavano fino alla 44, ma io cercavo una 48. Ci siamo scambiati qualche messaggio". La risposta che ha ricevuto, però, è stata tutt'altro che delicata: "Signora, se lei è 48 e le piace mangiare non è colpa nostra".

Il messaggio ha destabilizzato Sera, che in passato ha sofferto di bulimia: "Ho curato tantissimo la mia psiche per uscire da questo tunnel. Ho 47 anni, ho le spalle larghe, ma ho sofferto da morire. Ho pensato ‘perché è colpa mia se mi piace mangiare?'". Non riuscendo a capacitarsi di una risposta del genere, ha contattato di nuovo la pagina social e ha scoperto di essere stata bloccata su tutti i profili del brand.

In seguito a questo episodio ha deciso di seguire vie legali: "Mi hanno detto che questa è violenza psicologica e body shaming. Non ho querelato, ho fatto una diffida". Ad oggi il rapporto che Sera ha con il suo corpo non è ancora del tutto sereno: "Non lo riconosco più, per un brutto problema alla tiroide ho perso 27 chili in 10 mesi e per tutta la mia vita sono stata bullizzata perché ero la grassona. Sto affrontando tutto in terapia".