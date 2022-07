Eva Henger torna a camminare dopo l’incidente, il video dei primi passi con le stampelle Eva Henger torna a camminare per la prima volta dopo il grave incidente d’auto avuto in Ungheria. La showgirl muove i primi passi con le stampelle verso la figlia Mercedesz, che ha condiviso sui social il video del momento.

A cura di Elisabetta Murina

Dopo il grave incidente d'auto in cui è rimasta coinvolta in Ungheria, Eva Henger sta affrontando un lungo e faticoso percorso di riabilitazione. Oggi, 5 luglio, è però arrivato il momento di una tappa importante e significativa nel suo cammino verso la guarigione: i primi passi con le stampelle. La showgirl si è alzata in piedi e ha fatto qualche piccolo movimento in avanti, dopo mesi costretta a letto o su una sedia a rotelle per spostarsi.

I primi passi di Eva Henger con le stampelle

A immortalare il momento e condividerlo sui social è stata la figlia di Eva Henger, Mercedesz, da poco tornata alla sua vita di tutti i giorni dopo l'esperienza in Honduras. L'ex naufraga dell'Isola dei Famosi 2022 ha ripreso la madre mentre, aiutata dalle stampelle, prova a camminare e ad avvicinarsi a lei. "Le cose belle veramente sono queste", ha scritto nel video dei primi passi della showgirl.

Eva e Mercedesz stanno riallacciando i rapporti dopo un periodo di silenzio e lontananza durato più di due anni. Ora stanno trascorrendo del tempo insieme, anche con Jennfier Caroletti, la figlia che la showgirl ha avuto con il compagno Massimiliano Caroletti.

Il percorso di riabilitazione di Eva Henger

In una recente intervista rilasciata a Nuovo Tv, Eva Henger ha raccontato le difficoltà nel tornare alla quotidianità dopo lo shock subito per via dell'incidente in cui lei e il compagno Massimiliano Caroletti sono rimasti coinvolti in Ungheria e dove hanno rischiato di perdere la vita: