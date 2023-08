Eugenio Colombo sull’ex Greta Rossetti: “Sempre stata attratta dal mondo della tv, è una sognatrice” Eugenio Colombo commenta la relazione tra Mirko Brunetti e Greta Rossetti, tentatrice con la quale ha avuto una storia. “Lavora nell’azienda di famiglia ma è sempre stata attratta dal mondo dello spettacolo”, le parole prima di descriverla come “una brava ragazza, la vedo molto presa da lui”.

A cura di Gaia Martino

Continua la storia d'amore tra Greta Rossetti e Mirko Brunetti nata a Temptation Island. La tentatrice e l'ex fidanzato di Perla Vatiero si sono detti innamorati l'uno dell'altra nell'ultima puntata del reality andata in onda lo scorso 31 luglio. Hanno lasciato un segno sulla loro pelle in segno del loro amore: "I tuoi occhi, la mia cura" è il tatuaggio che hanno fatto entrambi sul braccio. A lasciare un commento sulla nuova relazione Eugenio Colombo, ex volto di Uomini e Donne che in passato ha avuto una relazione con la tentatrice. A DiPiù Tv ha parlato di lei, descrivendola come "una brava ragazza, anche se fisicamente è molto appariscente".

Le parole di Eugenio Colombo

Eugenio Colombo nel corso dell'intervista ha commentato il percorso di Greta Rossetti e Mirko Brunetti a Temptation Island: "Greta non ha mai tentato un approccio fisico con Mirko, invece ha voluto aspettare che lasciasse Perla. Spero che con lui l'amore possa crescere, sono molto presi. Certo, un conto è viversi in tv, un altro nella vita reale. Impossibile però non rimanere colpiti da Greta", le parole a DiPiù Tv riportate dal sito Isaechia.it. L'ormai ex tentatrice oggi "Lavora nell'azienda di famiglia come contabile ma è sempre stata attratta dal mondo dello spettacolo". Colombo l'ha descritta come "una sognatrice con i piedi ben piantati a terra".

La breve storia tra Eugenio Colombo e Greta Rossetti

Stando a quanto si legge su IsaeChia.it, la storia tra Eugenio Colombo e Greta Rossetti non sarebbe decollata perché il loro incontro arrivò poco dopo la separazione dell'ex tronista da Francesca Del Taglia. Fu lui ad allontanarla perché non si sentiva pronto a intraprendere una nuova relazione: "Tra noi c'era attrazione, una sintonia, è stato un bellissimo rapporto. Greta è molto dolce, è una brava ragazza, anche se fisicamente è molto appariscente".