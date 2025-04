video suggerito

Eredità Lando Buzzanca, la compagna Francesca Della Valle denuncia il figlio per diffamazione: "Era lucido" Francesca Della Valle, ultima compagna di Lando Buzzanca, denuncia il figlio dell'attore, Massimiliano, per dichiarazioni diffamatorie nei suoi confronti diffuse in televisione.

A cura di Ilaria Costabile

Francesca Della Valle, ultima compagna di Lando Buzzanca scomparso nel 2022, indagata dalla Procura di Roma per circonvenzione di incapace, ha denunciato il figlio dell'attore, Massimiliano Buzzanca, per "le dichiarazioni diffamatorie rese in un noto programma televisivo di Rai1, seguito da milioni di telespettatori", come ha reso noto l'avvocato della donna.

La denuncia di Francesca Della Valle

È Fabrizio De Meo, legale della 53enne, che la sua assistita mantiene: "la sua ferma posizione riguardo alla sua relazione con Lando Buzzanca, denunciando l'abuso della differenza d'età e delle sue circostanze personali per negare il suo diritto all'amore e alla vita". Nella denuncia, Francesca Della Valle dichiara che l'attore è sempre stato lucido, fino all'ultimo giorno di vita, aggiungendo: "non esistono prove mediche che indichino un'incapacità di intendere e di volere o una malattia debilitante". Inoltre nella denuncia emerge anche come Massimiliano Buzzanca, con le sue dichiarazioni pubbliche, abbia danneggiato "la sua reputazione e quella della loro relazione". Infine, Della Valle rivendica il fatto di non aver potuto sposare l'attore poiché "la situazione, tra gogne mediatiche e false accuse, ha minato la possibilità di vivere liberamente il loro amore".

Le parole di Massimiliano Buzzanca in TV

La partecipazione televisiva di Massimiliano Buzzanca, alla quale si riferisce Francesca Della Valle, è piuttosto recente, si tratta dell'ospitata del 12 marzo a La Volta Buona. In quella circostanza, nel salotto di Caterina Balivo, il figlio del noto attore aveva ribadito ancora una volta sua posizione nei confronti dell'ultima compagna del padre, lasciando intendere che lui non fosse in grado di pensare realmente ad un matrimonio, infatti aveva dichiarato: "Mio padre non era in grado nemmeno di tenere in mano una penna, figuriamoci di sposarsi".