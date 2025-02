video suggerito

Morte di Lando Buzzanca, indagata la compagna: lo avrebbe spinto a sposarla per l'eredità quando stava male Francesca Lavacca in arte Della Valle è indagata per il reato di circonvenzione d'incapace e la Procura ne ha chiesto il rinvio a giudizio. Avrebbe spinto il compagno Lando Buzzanca a sposarla mentre stava male.

A cura di Alessia Rabbai

La Procura della Repubblica di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per Francesca Lavacca, in arte Francesca Della Valle la compagna di Lando Buzzanca, morto il 18 dicembre del 2022. La cinquantaquattrenne è indagata per il reato di circonvenzione d'incapace, per il pubblico ministero, si sarebbe approfittata dell'attore palermitano, per ottenere la sua eredità. L'avrebbe "indotto a sposarla, abusando del suo stato di deficienza psichica". Il 6 febbraio scorso c'è stata l'udienza preliminare rinviata a maggio, per permettere ai figli di Buzzanca di costituirsi parte civile nel processo in quanto eredi.

Le nozze bloccate

Secondo quanto ricostruito in sede d'indagine come riporta Il Messaggero dopo la denuncia sporta dai famigliari di Buzzanca la compagna avrebbe tentato di farsi sposare quando lui aveva ottantasei anni e stava male, dopo una caduta in casa. La coppia però non è mai convolata a nozze, grazie all'intervento dell'avvocato Luca Valvo, amministratore di sostegno di Buzzanca, sospettando che qualcosa non andava.

Ha chiesto e ottenuto dal giudice del Tribunale tutelare che il matrimonio fosse impedito. Dalle verifiche è emerso che Lavacca aveva dato una procura speciale firmata da Buzzanca all'ufficiale di Stato civile incaricata, spiegandole che lui non poteva firmarla, perché si trovava all'interno di una struttura sanitaria. Gli investigatori hanno acquisito la copia della documentazione prodotta per le indagini.

Per i figli il padre non ha mai detto di volersi sposare

I figli di Lando Buzzanca e la domestica hanno detto che non ha mai confidato loro l'intenzione di volersi sposare. Hanno inoltre spiegato che loro padre non avrebbe potuto firmare alcun documento perché stava male. La compagna per i figli sarebbe anche era intervenuta nella gestione dei diritti di immagine del padre.

La compagna di Lando Buzzanca denuncia figli, amministatore delegato e medici

La compagna di Lando Buzzanca assistita dall'avvocato Antonio Gravante, di contro respinge le accuse che le sono state rivolte e ha fatto una raffica di denunce: nei confronti dei figli per truffa circonvenzione d'incapace e violenza privata, l’ex amministratore di sostegno Luca Valvo per abuso d’ufficio e i medici delle strutture sanitarie, perché sosteneva che nella Rsa lo stavano uccidendo. Il pubblico ministero ha chiesto per tutte l’archiviazione.