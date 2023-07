Enrico Brignano si scusa con Mario Forte, il cantante: “Ha ammesso la sua leggerezza, lo perdono” Enrico Brignano ha telefonato al cantante napoletano Mario Forte e gli ha fatto le sue scuse, dopo avere commentato con la parola “Pattume” un video in cui intonava il suo successo “Sarà lui? Sarà lei? – Baby Shower”. Forte ha invitato tutti ad abbassare i toni: “Non alimentiamo odio, anche Brignano ha famiglia e figli”.

A cura di Daniela Seclì

Si è concluso con una telefonata di chiarimento, il diverbio social tra Enrico Brignano e il cantante napoletano Mario Forte. Quest'ultimo era rimasto comprensibilmente ferito da un commento che l'attore aveva pubblicato sotto a un suo video. Nel breve messaggio, si leggeva: "Pattume". Un insulto che aveva scatenato le polemiche. Nella serata di giovedì 13 luglio, era intervenuta anche la moglie dell'attore, Flora Canto, assicurando che quel commento non fosse stato scritto dal marito. A quanto pare, però, Brignano avrebbe ammesso di avere commesso una leggerezza.

Mario Forte accetta le scuse di Enrico Brignano: "Basta odio"

Mario Forte, in un video pubblicato su Instagram, ha fatto sapere di avere ricevuto una telefonata da Enrico Brignano, che nelle scorse ore aveva commentato con la parola "Pattume", un video in cui l'artista intonava il suo successo "Sarà lui? Sarà lei? – Baby Shower", nel corso di un gender reveal party. Mario Forte ha spiegato:

Mi ha chiamato il signor Enrico Brignano. Ha ammesso con tanta umiltà di avere commesso una leggerezza. Io accetto le sue scuse perché tutti possiamo sbagliare e poi è biblico perdonare. Voglio ringraziare tutte le persone che hanno preso le mie difese, però non alimentiamo odio, non prolunghiamo la cosa, perché anche il signor Brignano ha una famiglia e dei figli. Grazie a tutti, un bacio e buona sera.

Cosa è successo tra Enrico Brignano e Mario Forte

Ecco una sintesi di quanto accaduto nelle scorse ore. Enrico Brignano, dal suo profilo Instagram ufficiale, ha pubblicato il commento: "Pattume" sotto a un video in cui l'artista cantava "Sarà lui? Sarà lei? – Baby Shower". Così, ha scatenato non solo la replica – comprensibilmente infastidita – di Mario Forte ma anche di diversi volti noti napoletani, che hanno letto nella parola usata da Brignano, un'offesa alla loro cultura. Flora Canto è intervenuta per placare gli animi, assicurando: "Stiamo cercando di capire cosa è accaduto! Ma Enrico non ha mai scritto quel commento…noi amiamo la musica napoletana con tutti i loro cantanti! Quindi appena avremo capito cosa è accaduto e se hanno hackerato il suo profilo sarai il primo a saperlo!". A quanto pare, però, stavolta non c'era nessun hacker di mezzo.