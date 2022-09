Emma Marrone e la morte del padre Rosario, il cordoglio degli ex Stefano De Martino e Marco Bocci Stefano De Martino e Marco Bocci mostrano vicinanza e cordoglio ad Emma Marrone che nelle ultime ore ha dato notizia della morte di suo padre Rosario: “Vecchio lupo” scrive il conduttore sul suo ex suocero.

A cura di Gaia Martino

Questa mattina Emma Marrone ha dato la tragica notizia ai suoi fan, è morto il padre Rosario all'età di 66 anni, lasciando un vuoto enorme nella vita della famiglia e del comune di Aradeo, la località in provincia di Lecce dove viveva, che lo ha salutato con un comunicato. Al post pubblicato dall'artista salentina quattro ore fa nel quale lo saluta – "Fai buon viaggio papà, ti amo e ti amerò per sempre" – sono seguiti tantissimi messaggi di cordoglio e di vicinanza: tra questi anche quelli dei suoi ex Stefano De Martino e Marco Bocci.

L'addio di Stefano De Martino e Marco Bocci per Rosario Marrone

Stefano De Martino ha salutato l'ex suocero, Rosario Marrone, commentando il post della sua ex fidanzata Emma Marrone: "Vecchio lupo" ha scritto, accompagnando il testo con un cuore. Sebbene la loro storia finì per l'arrivo di Belen Rodriguez, i due ex allievi di Amici, talent show nel quale si innamorarono, hanno conservato un rapporto di amicizia.

Anche Marco Bocci, suo ex con cui è stata fidanzata un anno, ha salutato l'ex suocero, stringendosi attorno al dolore della cantante. "Un bacio grande Emma" ha scritto l'attore, seguito subito dalla moglie, Laura Chiatti: "Ti stringo cara Emma".

Da Alessandra Amoroso, Elodie a Francesca Michielin: il saluto a papà Rosario

Emma Marrone sta ricevendo tantissimi messaggi di vicinanza da parte di amici e colleghi: la sua cara amica Alessandra Amoroso, compagna d'avventura di tante esperienze lavorative, ha commentato il post da lei condiviso stamattina. "Ciao Papone…" ha scritto. Poi i messaggi di Francesca Michielin – "Non ho parole sorella. Ti abbraccio fortissimo" – Elena D'Amario – "Rosario… ti voglio bene. Per sempre. Vi stringo forte Emma" – Elisa Toffoli – "Buon viaggio nella Luce a Rosario. Ti abbracciamo forte Brownina nostra". Anche Elodie ha commentato il post aggiungendo un cuore spezzato, Antonino Spadaccino ha scritto: "Rosario, Vecchio Lupo. Ho il cuore in mille pezzi. Per sempre".