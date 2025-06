Emma Heming e il messaggio per Bruce Willis: “Dai forza alle nostre figlie. Vorrei che le cose fossero diverse”

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Il 15 giugno in America si è celebrata la Festa del Papà. In occasione di questa ricorrenza, Emma Heming ha condiviso su Instagram un messaggio rivolto a Bruce Willis, suo marito e padre delle loro figlie, che da tempo combatte contro la demenza frontotemporale. La donna non nasconde il dolore nel vederlo cambiare e il desiderio di poter riportare indietro il tempo: "Oggi sono profondamente triste. Vorrei, con ogni cellula del mio corpo, che le cose potessero essere diverse per lui".

Il messaggio di Emma Heming per Bruce Willis

"Buona Festa del Papà a tutti i papà che vivono con una disabilità o una malattia, che si fanno presenti nel modo in cui possono, e ai figli che si fanno presenti per loro", ha scritto Emma Heming su Instagram. Un messaggio rivolto al marito Bruce Willis in occasione del ‘Father's Day' che, nonostante la malattia neuro degenerativa, continua a essere un punto di riferimento per le figlie Mabel e Evelyn: "Ciò che Bruce insegna alle nostre figlie va ben oltre le parole: resilienza, amore incondizionato e la forza silenziosa dell’essere semplicemente presenti".

Ad accompagnare il lungo messaggio, una foto di Willis con una delle loro figlie. "L’amore si approfondisce. Si adatta. Rimane, anche quando tutto il resto cambia", continua Heming. Per la donna, questa giornata porta grande dolore e vorrebbe poter cambiare le cose per tutta la sua famiglia: "Ma per essere onesta con me stessa, queste giornate simboliche smuovono tante emozioni. Oggi sono profondamente triste. Vorrei, con ogni cellula del mio corpo, che le cose potessero essere diverse per lui e più leggere per la nostra famiglia". Infine ha concluso:

Come si dice nella nostra comunità FTD (degenerazione frontotemporale), “È quello che è.” E anche se può sembrare una frase fredda, per me non lo è. Mi dà radicamento. Mi aiuta a tornare all’accettazione di ciò che è, e a non combattere ogni passo come facevo prima.