Emilio Fede è in condizioni di salute critiche, grave peggioramento nelle ultime ore

Le condizioni di salute di Emilio Fede, l'ex direttore del Tg4, si sono notevolmente aggravate. Fonti vicine alla famiglia hanno confermato che le condizioni del giornalista, che ha compiuto 94 anni lo scorso giugno, si sono complicate. Al momento è ricoverato presso la Residenza San Felice di Segrate, vicino Milano.

Emilio Fede e il ricovero nella struttura sanitaria milanese

In una recente intervista, rilasciata lo scorso luglio, il giornalista, pienamente lucido aveva parlato delle notizie sulla sua dipartita: "Ci ho fatto l'abitudine e non sono superstizioso" e aveva parlato aggiunto parlando della morte: "È brutta, ma la rispetto. Ho appena compiuto 94 anni, sono vicino ai 100: un bel traguardo". Il giornalista, già ricoverato nella clinica milanese, aveva poi dichiarato: "In questa struttura mi trovo bene perché ci sono rapporti umani veri. Ho riscoperto l'importanza dell'affetto: il vero potere è avere l'affetto degli altri". Già lo scorso anno Fede si trovava in una RSA, dove era stato ripreso da uno degli infermieri. Il video divenne virale, anche perché mostrava il giornalista al quale si chiedeva se preferisse Giorgia Meloni o Silvio Berlusconi, in uno stato lontano da quello delle ultime apparizioni televisive che, pure, erano state sporadiche.

La carriera nel giornalismo tra Rai e Mediaset

Da anni, ormai, Emilio Fede era lontano dal piccolo schermo, ma quando gli era stato chiesto di commentare come fosse cambiata la televisione rispetto ai tempi in cui aveva iniziato, non si tirava indietro: "Il giornalismo è cambiato" aveva sentenziato ultimamente. Prima di diventare lo storico direttore del Tg4, al cui timone è stato per vent'anni, dal 1992 al 2012, Fede era stato direttore del Tg1 negli Anni Ottanta e all'inizio degli Anni Novanta aveva fondato Studio Aperto. Il suo è stato uno dei volti più significativi dell'era Berlusconi e Mediaset.