I funerali di Emilio Fede oggi nella Chiesa di Dio a Milano: orario di inizio, le esequie non saranno in diretta tv

La famiglia Fede ha confermato la scelta di mantenere un profilo riservato per l'ultimo saluto al giornalista. "Scelta riservatezza, grazie Mediaset", ha dichiarato la figlia Sveva, esprimendo gratitudine verso l'azienda che ha segnato gran parte della carriera professionale del padre.

Un ringraziamento che sottolinea il legame mai interrotto tra Emilio Fede e la rete che lo ha reso celebre, nonostante le vicissitudini degli ultimi anni. La figlia ha inoltre rivelato un particolare significativo sullo stato d'animo del padre negli ultimi tempi: "Mio papà aveva fatto pace con se stesso e con tutto quello che gli era successo". Tra le personalità che si sono recate alla camera ardente per rendere omaggio al collega scomparso, si segnala la presenza di Massimo Giletti. Il conduttore televisivo ha voluto dare l'ultimo saluto al decano del giornalismo televisivo, confermando il rispetto professionale che legava i due giornalisti nonostante le diverse generazioni e i diversi percorsi professionali.