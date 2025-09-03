spettacolo
I funerali di Emilio Fede il 4 settembre, l’ultimo saluto al giornalista a Segrate

I funerali di Emilio Fede si terranno giovedì 4 settembre alla chiesa di Dio a Segrate, Milano. Il giornalista ed ex direttore del Tg4 è morto il 2 settembre all’età di 94 anni.
A cura di Gaia Martino
I funerali di Emilio Fede si terranno giovedì 4 settembre 2025, nella chiesa Dio Padre di Segrate, Milano. Il giornalista è morto martedì 2 settembre a 94 anni dopo che le sue condizioni di salute si sono aggravate drasticamente: a darne l'annuncio è stata la sua famiglia. Ex direttore del Tg4, è stato uno dei volti più noti del giornalismo italiano.

Quando e dove si terranno i funerali di Emilio Fede

I funerali di Emilio Fede si terranno giovedì 4 settembre 2025 nella Chiesa di Dio Padre di Segrate, Milano, in un orario ancora da stabilire. A darne l'annuncio l'inviato del Tg1, Alfredo Ranavolo, nell'edizione delle 20 del telegiornale di martedì 2 settembre. Fede lascia le figlie, Sveva e Simona, e i nipoti. Ai microfoni del telegiornale, la figlia minore, Sveva, ha ricordato il papà spiegando che "ha lottato fino alla fine, ma se n'è andato tranquillo perché sapeva di raggiungere la mamma". Diana De Feo, la moglie, era morta nel 2021 per una malattia. Le ultime ore del giornalista sono state "belle", ha commentato la figlia: "Lui ci ha insegnato a non mollare mai, a tirare su la testa come ha fatto lui. In tutte le difficoltà professionali che hanno rattristato la sua vita, non si è mai lasciato andare", le parole di Sveva Fede con la voce rotta dal pianto.

L'annuncio della morte dalla famiglia

L'annuncio della morte di Emilio Fede è arrivato dalla famiglia. Con una nota diffusa alla stampa la Fondazione Emilio Fede ha reso pubblica la scomparsa di "un amato fratello, padre e nonno, giornalista e volto storico del panorama televisivo italiano". "Il suo lascito professionale e umano rimarrà un punto di riferimento, non solo per il mondo dell'informazione, ma anche per tutti coloro che lo hanno conosciuto, stimato o criticato, ma mai ignorato", il contenuto della nota. Dopo la notizia, Lele Mora a Fanpage.it ha spiegato che proverà a partecipare all'ultimo saluto nonostante l'allontanamento da Fede dopo lo scandalo Bunga Bunga.

