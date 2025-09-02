Addio a Emilio Fede, noto conduttore ed ex direttore del TG4 e Studio Aperto. Aveva 94 anni ed era ricoverato nella Residenza San Felice di Segrate. Di recente le sue condizioni di salute si erano aggravate improvvisamente.

È morto Emilio Fede. Il noto conduttore ed ex direttore del TG4 aveva 94 anni, compiuti lo scorso giugno. Era ricoverato nella Residenza San Felice di Segrate (Milano) e di recente le sue condizioni di salute si erano aggravate drasticamente. Nato nel 1931 a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, è stato uno dei volti più noti del giornalismo tv degli Anni Novanta, soprattutto per i programmi di informazione. Passata alla storia la sua gaffe in diretta "che figura di me**a", quando non si accorse che il microfono era ancora aperto. A dare notizia della sua scomparsa è il Corriere. Lascia le due figlie Sveva e Simona, nate dal matrimonio con Diana de Feo. La moglie è morta nel 2021 dopo una lunga malattia.

Gli esordi di Emilio Fede in tv

Emilio Fede mosse i primi passi nel mondo della televisione a metà degli Anni Cinquanta, quando iniziò a collaborare con il programma Rai Il Circolo dei castori. Dal 1961 il suo impiego nella tv di Stato divenne esclusivo: nel corso degli anni realizzò servizi e approfondimenti in diversi paesi del mondo, acquisendo sempre più esperienza e competenza, che lo portarono a diventare conduttore del TG1 per cinque anni. Fu a lui a presentare agli italiani la prima edizione a colori del telegiornale.

Emilio Fede al TG1

Dal 1981, per due anni, divenne direttore del TG1. Sotto la sua guida venne raccontato al pubblico l'incidente di Vermicino, che fu all'epoca la più lunga diretta televisiva mai realizzata prima. Il rapporto tra Rai e Fede si concluse nel 1987 a seguito del cambiamento degli accordi politici, uniti a motivazioni di altro genere.

Gli anni della direzione del TG4

Nel 1989 Emilio Fede passò a Fininvest, fondata qualche anno prima da Silvio Berlusconi, di cui poi appoggiò il pensiero politico: fu prima direttore di VideoNews e successivamente di Studio Aperto, telegiornale di Italia 1. Nei primi anni Novanta passò a Rete 4, in particolare al tg della rete, di cui fu direttore dal 1992 al 2012, per 20 anni consecutivi. Il conduttore venne poi licenziato "per giusta causa" da Mediaset poco dopo aver compiuto 80 anni. Nello stesso periodo fu anche indagato nel caso Ruby, in cui era coinvolto l'ex leader di Forza Italia. Dopo la lunga carriera come direttore di telegiornale, negli ultimi 13 anni, Emilio Fede diminuì la sua presenza sul piccolo schermo. Dal 2022 tornò come ospite fisso nel talk show Punti di Vista condotto da Kevin Dellino su Cusano Italia TV e tornò a scrivere una sua rubrica (Parole di Fede) sul settimanale Visto.