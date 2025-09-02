Enrico Mentana omaggia Emilio Fede: “Anchorman 20 prima di Berlusconi, non fu mai sleale”

Enrico Mentana con un post su Instagram ha omaggiato Emilio Fede con il quale ha lavorato nel corso della lunga carriera. Il giornalista lo ha ricordato come “l’anchorman più conosciuto dei tg, vent’anni prima di Berlusconi”.

Enrico Mentana ha omaggiato Emilio Fede in un post su Instagram pubblicato poco fa. L'ex direttore del TG4 è morto a 94 anni oggi, dopo che le sue condizioni di salute si sono aggravate drasticamente. Il giornalista e direttore del TGLa7 che ha conosciuto Fede nel lontano 1980, ha ricordato la sua lealtà, sottolineandola nonostante si fossero trovati spesso "distanti per scelte professionali".

L'addio a Emilio Fede

"Se ne è andato Emilio Fede, e tanti, anche solo per ragioni di età, ne ricorderanno solo il crepuscolo professionale e giudiziario. Sarebbe sommamente ingeneroso": così comincia il lungo messaggio scritto da Enrico Mentana su Instagram. A corredo di una foto dell'ex direttore del TG4, il giornalista ha ricordato il primo incontro con lui che risale al 1980. "Vent'anni prima di Berlusconi e del tg4, era già l'anchorman più conosciuto dei tg italiani. L'ho incontrato al tg1 nel 1980, e le nostre vite professionali si sono intrecciate a più riprese. L'ho avuto anche come direttore nel 1982, un'era geologica fa". Ha così continuato:

Facemmo poi, nello stesso gruppo, telegiornali completamente diversi, ma con gli occhi di oggi potrei dire che sdoganò un genere ormai ampiamente diffuso, quello dei programmi giornalistici apertamente schierati.

Nonostante fossero "molto distanti per scelte professionali", Enrico Mentana ha sottolineato la lealtà del collega. "Non fu mai sleale. Il resto è storia che abbiamo raccontato negli ultimi 15 anni", ha concluso.

Tra i commenti anche quello di Elisabetta Canalis che ha scritto "Riposa in pace Direttore".

Daniele Capezzone: "Fede, giornalista di razza"

Anche il direttore di Libero Daniele Capezzone è uno dei primi a omaggiare sui social Emilio Fede. Con un tweet su X lo ha ricordato come un "giornalista di razza, con un senso innato della notizia e della diretta". E in riferimento ai fuorionda o ai meme di cui è ricordato oggi sui social, ha aggiunto: "Auguro a molti di quelli che si sono permessi o si permetteranno di fare risatine su di lui di avere un grammo di quel suo speciale talento".