Morto Emilio Fede, la figlia Sveva: “Se n’è andato tranquillo, sapeva di raggiungere mia mamma”

Sveva Fede ha parlato ai microfoni del TG1 questa sera, nell'edizione delle ore 20, dopo aver annunciato la morte del padre, Emilio Fede. Con la voce rotta dal pianto ha omaggiato il papà, passato a miglior vita a 94 anni, spiegando che "se n'è andato tranquillo", felice di "raggiungere la mamma", ovvero la moglie Diana De Feo, morta nel 2021. Al Tg1 l'inviato ha inoltre annunciato la data dei funerali che si terranno giovedì a Segrate.

Le parole della figlia di Emilio Fede, Sveva

Sveva Fede in una dichiarazione rilasciata al TG1 ha raccontato le ultime ore di vita del padre, Emilio Fede, morto oggi a 94 anni. "Ha lottato molto fino in fondo. Se n'è andato tranquillo perché sapeva di raggiungere la mamma. Quest'ultimo periodo è stato bello, ha fatto un bell'ultimo percorso di vita" ha spiegato la figlia minore di Emilio Fede. Con la voce rotta dal pianto, ha omaggiato il papà per tutti i riconoscimenti ottenuti durante la sua vita che "ha dedicato al lavoro". Poi ha continuato: "Da figlia, sono felice che abbia incontrato mia madre, che si siano voluti bene, che il loro rapporto li abbia sostenuti nei momenti belli e in quelli difficili che hanno dovuto affrontare". Tirando in ballo anche la sorella Simona, ha raccontato gli insegnamenti del padre: "Lui ci ha insegnato a non mollare mai, a tirare su la testa come ha fatto lui. In tutte le difficoltà professionali che hanno rattristato la sua vita, non si è mai lasciato andare".

L'inviato del TG1 annuncia i funerali a Segrate

L'inviato del Tg1, Alfredo Ranavolo, durante lo spazio dedicato alla morte di Emilio Fede, ha rivelato la data dei funerali che si terranno giovedì 4 settembre a Segrate, alla Chiesa di Dio Padre. "Si è aggravato la scorsa settimana ed è precipitata la situazione stamattina", ha dichiarato ai microfoni del telegiornale.