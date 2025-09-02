Chi sono Sveva e Simona, le figlie di Emilio Fede: “Papà ha lottato come un leone”

Sono state Sveva e Simona, le figlie di Emilio Fede, a tenere aggiornati i giornali sulle condizioni di salute del padre. Lontane dai riflettori, sono rimaste accanto al giornalista fino all’ultimo giorno.

In foto: Emilio Fede con la moglie Diana De Feo. A destra Sveva Fede con il marito, il conte Gianluigi Borghini Baldovinetti de’ Bacci, e la figlia Ottavia.

Sono state Sveva e Simona, figlie di Emilio Fede, a tenere aggiornati gli organi di stampa sulle condizioni di salute del celebre giornalista. Dopo un iniziale aggravamento, comunicato nelle prime ore di martedì 2 settembre, è stata Sveva a informare il Corriere della notizia della morte. Nate dal matrimonio tra l’ex direttore del TG4 e la moglie Diana De Feo, si sono sempre tenute lontane dalla ribalta, ma sono rimaste tra le persone più care ad accompagnare il padre negli ultimi momenti della sua vita.

Le figlie di Emilio Fede: “Era felice che tutti i giornalisti fossero rimasti con lui”

“Siete tutti con lui e lui è contento, tutti con lui, tutti voi giornalisti siete con lui”, aveva dichiarato Sveva poche ore prima del decesso, commentando l’interesse e la premura manifestati dagli organi di stampa per le condizioni di salute dell’ex direttore. “È importante, noi non avremmo voluto che la notizia uscisse fino a che le cose non si fossero risolte in un modo o nell'altro. Però poi, alla fine, voi l'avete saputo e abbiamo pensato che era una bella cosa perché lui si meritava questo saluto e questo cenno d'onore da parte di tutti i suoi colleghi”. Intorno alle 19 del 2 settembre 2025, proprio Sveva ha comunicato ufficialmente l’avvenuto decesso del padre.

Chi è Sveva Fede

Sveva è la figlia minore di Emilio Fede e della moglie Diana De Feo, scomparsa nel 2021. Riservatissima, lavora nel mondo della comunicazione. Dopo un’esperienza come ufficio stampa, ha collaborato con marchi prestigiosi come Trussardi e il Gruppo Finanziario Tessile. Successivamente si è specializzata nella comunicazione per eventi culturali e mostre d’arte. È sposata con il conte Gianluigi Borghini Baldovinetti de' Bacci ed è madre di due figli. In una delle rare interviste rilasciate, aveva confidato di aver cercato di costruire la propria carriera lontano dalla notorietà del padre.

Chi è Simona Fede

Simona è la primogenita di Emilio Fede e Diana De Feo. Attiva in passato nel mondo della politica, a 24 anni aveva ricoperto il ruolo di assessore alla Cultura nel Comune di Spilimbergo. Qualche anno dopo si era candidata alle elezioni europee per Forza Italia, senza però ottenere un seggio. Terminata quell’esperienza, si è lanciata nell’imprenditoria, fondando un’azienda di architettura attiva tra Europa e Stati Uniti. Sul piano privato, risulta sposata dai 21 anni e madre di tre figli.