La storia d’amore tra Emilio Fede e la moglie Diana De Feo: il matrimonio, la gelosie e il sostegno reciproco

Emilio Fede, morto il 2 settembre all'età di 94 anni, è stato sposato con Diana De Feo. I due sono convolati a nozze nel 1965 e il loro amore nel 2025 avrebbe compiuto 60 anni. La giornalista ed ex senatrice del Pdl è scomparsa nel 2021 dopo una lunga malattia. Insieme hanno avuto due figlie, Sveva e Simona, che sono sempre rimaste accanto a entrambi. Le condizioni di salute dell'ex direttore del TG4 si sono aggravate di recente e lo scorso luglio aveva espresso il desiderio di potersi ricongiungere quanto prima alla moglie. "Vorrei raggiungere mia moglie, passo le giornate guardando la tv", aveva raccontato.

La lunga storia d’amore: i solitari, la proposta di matrimonio e la gelosia

È stato Emilio Fede a fare il primo passo verso Diana De Feo, come ha raccontato in un'intervista al Corriere della Sera: "È un amore nato romanticamente, ero molto suggestionato dalla sua bellezza: era la più bella di Roma. Aveva avuto la proposta di matrimonio da Costantino di Grecia. La corteggiavo, ci sedevamo a tavola e, in base al risultato del solitario, decidevamo dove cenare". La passione dell'ex direttore del TG4 per le carte e il gioco d'azzardo è stata una costante della sua vita, tanto che fu anche complice della proposta di matrimonio: "Eravamo al Cervino, lui cadde, si slogò una caviglia, io continuai a sciare. Lui mi fa: vai pure, io ora faccio un solitario e, se riesce, vuol dire che ti chiedo di sposarmi e dici di sì. Torno, dice che il solitario è riuscito e io: se è destinato così, va bene".

Emilio Fede e Diana De Feo

I due convolarono a nozze nel 1965 e da allora non si allontanarono mai, nonostante i periodi di difficoltà e anche un po' di sana gelosia. "Ho avuto paura di perderla molte volte. La mia è una gelosia eterna, solenne. Cercavo di corrompere la cameriera. Chiedevo: chi viene a cena e che tipo è?", raccontò Fede.

Il sostegno e l’appoggio di Diana De Feo a Emilio Fede

Diana De Feo è sempre stata dalla parte del marito Emilio Fede, prendendo le sue difese e senza la pausa di esporsi pubblicamente. Nel 2020, dopo che l'ex direttore del TG4 era stato arrestato per evasione dai domiciliari, la giornalista aveva commentato la vicenda. In un'intervista a Repubblica aveva detto: "Ormai siamo in un Paese dove i condannati al 41 bis sono fuori e due persone normali, marito e moglie, non possono andare a cena insieme". L'arresto del giornalista era avvenuto mentre festeggiavano il suo 89esimo compleanno e stavano cenando insieme in un ristorante sul lungomare di Napoli.

Emilio Fede e Diana De Feo

Le parole di Emilio Fede sulla moglie

Diana De Feo è morta nel 2021, poco prima che Fede riuscisse a festeggiare insieme i suoi 90 anni. "Ha lottato sino alla fine con un coraggio enorme, non mi aspettavo che mancasse adesso: stavo per raggiungerla, da Milano a Napoli, per festeggiare con lei il mio novantesimo compleanno", aveva detto dopo la sua scomparsa. Tra loro un lungo amore, fatto di difficoltà e momenti bui da affrontare, tanto che l'ex direttore quando compì 85 anni volle chiederle scusa pubblicamente. Al settimanale Nuovo dichiarò: "Avrebbe meritato un uomo diverso al suo fianco, perché lei, credetemi, è una donna straordinaria, eroica. Per questo, le chiedo perdono".