Elon Musk avrà il suo biopic, sarà diretto da Darren Aronofsky La casa di produzione cinematografica A24 realizzerà un biopic su Elon Musk. La sceneggiatura sarà tratta dalla biografia di Walter Isaacson, da poco pubblicata, che racconta nel dettaglio la vita del Ceo di Tesla Motors.

A cura di Ilaria Costabile

Elon Musk avrà il suo biopic. Ad annunciarlo è stata la casa di produzione cinematografica A24, che in questi anni ha firmato prodotti di grande interesse, arrivati anche agli Oscar, e a dirigerlo è stato chiamato Darren Aronofsky, il regista di The Whale.

La biografia di Isaacson diventa un film

Il film, stando alle prime notizie trapelate da The Hollywood Reporter, sarà tratto dall'ultimo libro di Walter Isaacson, per l'appunto incentrato su Musk, che per due anni si è occupato dell'amministratore delegato di Tesla Motors e SpaceX. La biografia, come raccontato dall'autore stesso poco dopo la pubblicazione, non lascia spazio ad interpretazioni, ma è una fedele rappresentazione dell'uomo dietro il personaggio, il nome diventato iconico e che tutto il mondo conosce.

Il regista Darren Aronofsky dirigerà e produrrà il film con la sua casa di produzione Protozoa Pictures, insieme all'A24, con la quale ha anche collaborato alla lavorazione di The Whale, il film che ha portato Brendan Fraser all'Oscar. Secondo quando riporta la nota testata americana, non sarebbe stata semplice la scelta della casa di produzione che si sarebbe dovuta occupare del biopic, dal momento che hanno partecipato alle selezioni studi cinematografici piuttosto importanti.

Isaacson per realizzare al meglio la biografia di Musk, non solo ha seguito il Ceo di Tesla, si è addentrato nel suo passato, ripercorrendo la sua infanzia in Sud Africa con il padre Errol Musk e la madre, Maye, una dietista poi diventata anche modella. Inoltre, lo scrittore ha intervistato tutti coloro che potessero parlare di Musk, raccontando talvolta aneddoti inediti: amici, colleghi, familiari, ma anche avversari o presunti tali. Al momento, però, non sono stati ancora resi noti ulteriori dettagli relativi all'adattamento cinematografico del libro