Elisabetta Sgarbi parla per la prima volta del fratello Vittorio: “Ho sofferto molto, ma lo amo un po’ di più”

Elisabetta Sgarbi ha rotto il silenzio sul fratello Vittorio. La nota scrittrice, direttrice della casa editrice La Nave di Teseo, ha parlato per la prima volta di come ha affrontato il periodo di difficoltà del fratello, che è stato a lungo ricoverato per depressione e che è ancora al centro di dibattito tra le figlie Evelina e Alba. La prima, in particolare, sostiene che abbia bisogno di un amministratore di sostegno per i suoi beni perché non in grado di farlo da solo.

"Ho sofferto molto", ha raccontato in un'intervista al Corriere della Sera Elisabetta Sgarbi a proposito del periodo difficile che il fratello sta attraversando. Tuttavia, nonostante il dolore nel vederlo stare male, non si è allontanata da lui, anzi: "Di fronte alle fragilità di una persona amata si soffre, ma si ama un po' di più". È la prima volta che la donna si espone pubblicamente sulle condizioni di salute del fratello, anche se la nipote Evelina, figlia di Vittorio, l'ha recentemente chiamata in causa. Ospite di Verissimo, la ragazza aveva spiegato: "Avevo cercato di mettermi in contatto per sapere delle cose. Quando le ho scritto perché volevo andare a trovarlo, ma non mi ha mai risposto e in tribunale ha anche negato questa cosa".

Vittorio Sgarbi a Domenica In

Nel frattempo, Vittorio Sgarbi è tornato a mostrarsi in pubblico e, ospite di Domenica In, ha rilasciato la sua prima intervista parlando con Mara Venier. Le condizioni di salute in cui è apparso, però, non hanno fatto altro che preoccupare il pubblico e anche i familiari. Tra questi la figlia Evelina, da tempo convinta che il padre abbia bisogno di un amministratore di sostegno per i suoi beni, non essendo in grado di farlo autonomamente. Lo stesso Sgarbi ha definito l'atteggiamento della figlia "fuori misura", ma lei ha reagito diversamente: "Parlava a fatica, non guardava l'interlocutore, sfogliava le pagine del libro, io vorrei puntare sulla sua salute, le immagini parlano da sole, è evidente che non sta bene".