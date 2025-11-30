Evelina Sgarbi sul padre Vittorio: “Chiuso in stanza perché ha tentato il suicidio. Ho denunciato per maltrattamenti”

In una nuova intervista rilasciata a Verissimo oggi, domenica 30 novembre, Evelina Sgarbi ha annunciato di aver "denunciato tutti per maltrattamenti e circonvenzione d'incapace", così come aveva anticipato la scorsa settimana. Furiosa per la recente apparizione del padre Vittorio a Domenica In, da lei definita come "penosa e vergognosa", ha rivelato inoltre che suo fratello Carlo "si è finalmente esposto, e si è unito a me". Stando a quanto dichiara Evelina Sgarbi, il padre è "plagiato" da chi gli sta attorno: "Sta male, è chiaro. Va curato e non va esposto in questo modo. Non è possibile che se non c'è nulla da nascondere, si svia sempre l'argomento. Vogliono far passare me per la stron*a di turno. C'è manipolazione di informazioni, occultano cose fatte male".

La giovane ha spiegato che "non è stato chiesto di fare una verifica con persone competenti sulla sua salute", e "dopo mesi non escono dati clinici sulla sua salute". Vittorio Sgarbi è stato ospite anche del Tg5, dove ha presentato il suo nuovo libro. Dopo aver visto le immagini, la figlia ha commentato: "È in uno stato di sofferenza. Si offenderanno persone, ma è sporco, non sta bene, fa fatica. Ma perché? Per pubblicizzare un libro? Dice sempre le stesse cose in uno stato di prostrazione, è una persona che non sta bene". Poi ha rivelato i dettagli di un tentativo di suicidio del padre: "Mi sono arrivate voci tempo fa. Pare che abbia cercato due volte di buttarsi giù dal terrazzo. Ora hanno messo delle scatole di vino per impedirgli di accedere al terrazzo, a volte lo chiudevano a chiave in camera".

"Sono sola, mi sostiene solo la famiglia di mamma"

Evelina Sgarbi ha raccontato che il padre, Vittorio Sgarbi, ha iniziato a pagare il mantenimento alla madre "Dai miei 8 o 9 anni". "Per un anno non li pagò, nel 2023. Dopo un anno provammo a fare un pignoramento, sui conti suoi non c'era niente, loro occultano tutto, incassano tutto dalle società. Perché non includere anche noi? Come se avessero timore che i figli vogliano rubargli qualcosa. Siamo i suoi figli", ha dichiarato, sostenendo "che gli incassi non li prende lui ma la compagna". Alla domanda sulla sua vita privata, Evelina ha rivelato di non essere fidanzata: "Io sono sola, ho la famiglia di mamma che mi sostiene. Io ora vorrei fare chiarezza, la verità verrà a galla".