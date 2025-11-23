Evelina Sgarbi furiosa dopo l’intervista in tv del padre: “Denuncerò tutti. Pare che abbia tentato il suicidio”

Evelina Sgarbi è furiosa dopo l’intervista a Domenica In del padre Vittorio e intende sporgere denuncia per circonvenzione d’incapace e maltrattamento: “Temo per la sua vita, non si può mandare in televisione una persona in quello stato”.

Evelina Sgarbi è furiosa per le condizioni di salute in cui è apparso il padre Vittorio, ospite di Domenica In lo scorso 16 novembre per presentare il suo nuovo libro. "Temo per la sua vita, non si può mandare in televisione una persona in quello stato. Non è più mio padre, è irriconoscibile", ha commentato. La figlia maggiore del noto autore e critico d'arte intende ora sporgere denuncia per maltrattamento e circonvenzione d'incapace.

Cosa intende fare Evelina Sgarbi dopo l'intervista del padre

Ospite di Verissimo, nella puntata del 23 novembre, Evelina Sgarbi ha commentato la recente apparizione del padre a Domenica In definendola "penosa e vergognosa". Sfogandosi con Silvia Toffanin, ha raccontato: "Sono arrabbiata, non si può mandare in televisione a parlare una persona in quello stato. Era impassibile a tutto, anche a quelle domande fatte a trabocchetto per fargli dire qualcosa di brutto su di me".

Evelina Sgarbi è pronta a sporgere denuncia per "circonvenzione d'incapace e maltrattamento" e ad andare fino in fondo nella questione: "Voglio sapere cosa stanno facendo a mio padre. Ha anche avuto un mancamento durante l'intervista, ha accasciato la testa, probabilmente l'hanno poi tolto nel montaggio. Si sta alzando l'asticella dello schifo, un livello che non pensavo possibile". La figlia del noto critico d'arte vuole sapere a quali terapie si sta sottoponendo: "Ho sentito che sta facendo una terapia al litio, che lo appiattisce totalmente. Pare che abbia anche tentato il suicidio".

"Impedirò il matrimonio in tutti i modi"

Evelina Sgarbi ha anche precisato che farà di tutto per impedire il matrimonio tra il padre e la compagna Sabrina Colle perché la ritiene una unione "scandalosa". E anche convinta che lei prenda tutti in giro e che non sia realmente interessata al padre: "Fa la santarellina di turno, ma io sono stufa di farmi prendere in giro. Per lei va solo meglio se lui passa a miglior vita. Non è una favoletta d'amore come vogliono far credere".