video suggerito

Eleonora Rocchini festeggia 30 anni con un safari in Kenya, aveva chiesto 6mila euro ai fan per curare il cane Sta festeggiando i suoi 30 anni con un safari in Kenya l’influencer Eleonora Rocchini, finita nell’occhio del ciclone qualche mese fa per avere istituito una raccolta fondi destinata a finanziare un’operazione per il cane Ares. Sosteneva di non potersi permettere l’intervento chirurgico. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

51 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sta festeggiando i suoi 30 anni con un safari in Kenya Eleonora Rocchini, l’influencer ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne che qualche mese fa era finita nell’occhio del ciclone per avere istituito una raccolta fondi destinata a raccogliere 6mila euro circa. Una cifra che sarebbe dovuta essere destinata a finanziaria un’operazione salvavita per il suo cane Ares, intervento chirurgico che la giovane sosteneva di non potersi permettere. Oggi, a 3 mesi da quel momento, Rocchini è partita per il Kenya insieme al compagno per poter celebrare il suo compleanno dall’altra parte del mondo.

Le vacanze in Africa di Eleonora Rocchini

“Non potevo sognare niente di meglio se non vivere questi giorni qui con voi. Asante Sana per tutta la vita”, ha scritto Eleonora nel post che racconta il suo safari in Kenya. Post che non è possibile commentare: prevedendo gli attacchi che avrebbe ricevuto, infatti, l’influencer ha blindato il suo profilo affinché nessuno potesse pubblicare commenti sotto tale foto. Una strategia di difesa che dimostra quanto Eleonora sia consapevole del fatto che regalarsi un viaggio in una meta esotica dopo avere chiesto supporto economico ai fan per poter curare il suo cane l’avrebbe costretta ad affrontare domande e critiche.

Perché Eleonora Rocchini era stata criticata

All’epoca della raccolta fondi, Rocchini non era stata criticata per avere chiesto supporto ai suoi fan. A far storcere il naso agli utenti era stato il fatto che, fino a quel momento, la giovane avesse mostrato un certo stile di vita sui social, fatto di viaggi e borse di lusso. Benefici che non le avevano impedito di dirsi incapace di sostenere una spesa di 6mila euro per poter curare il suo cane. Rocchini, nel tentativo di sottrarsi alla bufera, aveva perfino postato sui suoi canali social le fatture ricevute dal veterinario che aveva curato l’animale, fatture che non avevano chiarito in alcun modo i dettagli di quanto accaduto.