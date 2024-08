video suggerito

Eleonora Rocchini sul cane Ares: “C’è chi vede il marcio dappertutto” e annuncia querela per Selvaggia Lucarelli La influencer risponde a Selvaggia Lucarelli sulla vicenda di Ares, il cane per il quale ha raccolto fondi per più di 6000 euro: “Chi passa la giornata a fare gossip, non può sapere dei sacrifici”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Eleonora Rocchini è stata accusata di aver utilizzato una campagna di crowdfunding, allo scopo di aiutare il suo cane, non in maniera corretta. Proprio Selvaggia Lucarelli aveva fatto notare sui social di come questa campagna avesse come obiettivo il raggiungimento di 6000 euro per l'operazione di Ares, un'intervento necessario per la rimozione di un tumore. La campagna è rimasta attiva anche dopo aver superato la cifra ed è stata chiusa solo quando la giornalista ha accesso i riflettori sulla vicenda. Dopo alcuni giorni, la Rocchini risponde sui social: "Purtroppo c'è sempre chi è in malafede". E annuncia querela: "Qui scrivo due righe, ma in separata sede ci penseranno i legali".

Le parole di Eleonora Rocchini

Eleonora Rocchini ha chiarito in una serie di stories su Instagram tutta la sua posizione: "Ci tengo a comunicare, anche se non pensavo neanche ce ne fosse il bisogno, ma purtroppo c'è chi è in malafede e vede il marcio anche dove ci dovrebbe essere solo rispetto e silenzio per un momento così difficile, però capisco anche che l'umanità e la benevolenza sono cose per pochi esseri umani".

Mi trovo costretta a giustificarmi anche se nona vrei dovuto farlo ora ma al fine di questo orribile incubo che stiamo vivendo considerando che ora le mia attenzione dovrebbero essere rivolte esclusivamente verso il mio cane. Ma non sapete neanche cosa sia il rispetto e quindi scrivo due righe, poi in separate sedi, vi penseranno i miei legali.

"Ho due aziende ma questo non vuol dire liquidità infinita"

Selvaggia Lucarelli nella sua newsletter aveva acceso i riflettori sulla vicenda: "La storia di un'influencer che mostra una vita dorata e poi apre una raccolta fondi per curare il suo cane". Eleonora Rocchini ha così spiegato: "Sono una ragazza e ho due aziende sì, ma questo non significa che io abbia costantemente liquidità infinite sul mio conto corrente, anzi, proprio perché ho due aziende, ho spesso sacrifici da dover fare per mandare avanti tutto e pagare tutti prima ancora di pensare a me". E la stoccata: "Chiaramente chi passa la giornata a fare gossip su Instagram non lo può sapere".