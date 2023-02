“È sotto effetto di qualcosa”, la reazione di Elodie alle parole di un uomo in aeroporto Nella sua docuserie “Sento ancora la vertigine”, Elodie ha raccontato un episodio che le è accaduto mentre era in aeroporto: un signore, parlando di lei al telefono, sosteneva che fosse “sotto effetto di stupefacenti”. Ecco come ha reagito.

A cura di Elisabetta Murina

Su Amazon Prime Video, dal 20 febbraio, è disponibile la docu-serie Sento ancora la vertigine, che racconta la vita e la carriera di Elodie. Tanti i momenti che la cantante ha scelto di mostrare agli spettatori, dalla sfida per trovare la canzone giusta da portare a Sanremo, ad aneddoti quotidiani. Tra questi, un episodio che le è successo all'aeroporto, quando un signore vedendola ha pensato che fosse sotto effetto di stupefacenti.

Cosa è successo a Elodie in aeroporto

Elodie ha raccontato in prima persona un episodio che le è accaduto mente si trovava all'aeroporto soprappensiero: un signore, dopo averla vista, ha parlato di lei al telefono sostenendo che fosse "sotto effetto di qualcosa". La cantante ha raccontato: "Sono impazzita, stavo in aeroporto soprappensiero, a Pescara non mi ricordo, sento uno che parla di me e dice al telefono ‘Sta sotto effetto di qualcosa'". A quel punto l'interprete di Due ha perso la pazienza e, senza esitare nemmeno un attimo, si è avvicinata con rabbia all'uomo, tanto che è persino intervenuta la polizia:

"Sono impazzita e sono andata lì, sembravo davvero sotto effetto di qualcosa, la rabbia. Gli ho fatto: "Che c***o hai detto?". La polizia mi ha detto ‘Dai signorina'. Sono impazzita perché mi sono detta "Ma pensa sto stro**o". Uno è sempre sotto giudizio costante, anche quando cammina.

@elodie_official SENTO ANCORA LA VERTIGINE. La docu-serie. Guarda ora su @Prime Video Italia ♬ suono originale – ELODIE

"Sento ancora la vertigine", la docu-serie su Elodie

Dal 20 febbraio, poco più di una settimana dopo il Festival di Sanremo, è uscita su Amazon Prime Video Sento ancora la , la vertigine, la docu-serie che racconta la vita di Elodie, dai momenti più importanti della sua carriera a quelli in cui non si è sentita abbastanza. Nei tre episodi, l'artista ripercorre i concerti, le sessioni fotografiche e le lezioni di danza, tutti quei momenti da "star" vissuti negli anni, ma anche le insicurezze e la fragilità. Presenti anche amici e colleghi, come Mahmood e Dardust.