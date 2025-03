video suggerito

È morto Sergio Ricciardone, il fondatore e direttore artistico del Club to Club aveva 53 anni Sergio RIcciardone si è spento a 53 anni a causa di una malattia fulminante. Era il fondatore e direttore artistico di Club to Club, il festival internazionale della musica di Torino. A darne notizia, gli organizzatori dell'evento: "La tua visione continuerà ad illuminare il nostro percorso, il tuo carisma a guidarci nelle difficoltà".

A cura di Sara Leombruno

Sergio Ricciardone è morto nelle scorse ore, dopo una malattia fulminante, aveva 53 anni.Era il direttore artistico di Club to Club, il festival internazionale della musica di Torino, uno degli eventi più noti e apprezzati della città. A dare notizia della sua scomparsa, gli organizzatori del festival: "La tua visione continuerà ad illuminare il nostro percorso, il tuo carisma a guidarci nelle difficoltà".

La carriera di Sergio Ricciardone

Ricciardone era considerato un volto noto nel mondo della musica, avendo lavorato come consulente progettuale per diversi brand e istituzioni culturali. Nel 2017, ad esempio, era stato incaricato dalla Fondazione Crt di curare il palinsesto musicale degli eventi di lancio delle Officine Grandi Riparazioni, in occasione della loro riapertura.

La notizia della morte è arrivata dagli organizzatori di Club to Club, attraverso una nota stampa: "In questo momento di dolore esprimiamo la nostra più profonda vicinanza a Christel e Marcello, alla famiglia, agli amici e a tutti coloro che hanno condiviso con lui il percorso umano e professionale. La tua visione continuerà ad illuminare il nostro percorso, il tuo carisma a guidarci nelle difficoltà".

Direttore artistico e fondatore del festival C2C, aveva contribuito a portare negli anni all'evento artisti del calibro di Aphex Twin, Franco Battiato, Thom Yorke, Kraftwerk, Arca, James Blake e Caribou. Solo un mese fa, aveva lasciato sui social una sorta di messaggio d'addio: "Ci sentiamo, io devo stare un po’ recluso".