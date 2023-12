È morto Ryan O’Neal, l’attore di Love Story aveva 82 anni È morto a 82 anni Ryan O’Neal, attore americano famoso per aver dato il volto a Oliver Barrett IV nel film Love Story del 1970, che interpretò con Ali MacGraw e che gli valse la candidatura all’Oscar al miglior attore nel 1971 e il David di Donatello come miglior attore straniero.

Agli onori delle cronache rosa, la tumultuosa relazione decennale con Farrah Fawcett, che alla fine degli anni '70 li spinse sulle copertine di tutto il mondo come coppia estremamente invidiata del jet set hollywoodiano. Prima di lei, fu sposato con l'attrice Joanna Moore dal 1963 al 1967, dalla quale ebbe due figli, gli attori Griffin e Tatum O'Neal. Dopo il divorzio, a causa di un matrimonio tutt'altro che tranquillo, Joanna perse la custodia dei due figli per i suoi problemi di alcolismo e droga e Ryan O'Neal si sposò per la seconda volta. Il matrimonio con Leigh Taylor-Young diede il terzo figlio, Patrick, divenuto cronista sportivo.

Ryan O'Neal e Farrah Fawcett

Ed è stato proprio Patrick O'Neal su Instagram a diffondere la notizia della sua morte: "Questa è la cosa più difficile che abbia mai avuto da dire, ma eccoci qui. Mio padre è morto in pace oggi, con la sua amorevole squadra al suo fianco che lo sostiene e lo ama come lui farebbe con noi".

Il messaggio continua:

È molto difficile per me e mia moglie Summer, ma voglio condividere per darvi un'idea di che grande uomo fosse. Mio padre Ryan O'Neal è sempre stato il mio eroe. Quando sono nato nel 1967 era già una star televisiva a Peyton Place. È lì che ha incontrato mia madre Leigh Taylor-Young e circa 9 mesi dopo sono nato. Mio padre è diventato una star del cinema internazionale con Love Story all'inizio degli anni '70, un decennio in cui ha lasciato il segno con film come What’s Up, Doc?, Paper Moon, Barry Lyndon, A Bridge Too Far, The Main Event, and The Driver. È una leggenda di Hollywood. Punto. Era Rodney Harrington in Peyton Place 3 giorni a settimana (ha recitato in 500 spettacoli in 5 anni) e poi, ovviamente, il nome Ryan ha raggiunto il suo apice dopo Love Story (il film che ha salvato i Paramount Studios e ha fatto guadagnare a mio padre una stella sulla Hollywood Walk of Fame).