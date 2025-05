video suggerito

È morto Ronald Fenty, padre di Rihanna: aveva 70 anni È scomparso a Los Angeles in seguito a una breve malattia Ronald Fenty, il padre della popstar Rihanna. L’uomo aveva 70 anni. Il decesso risalirebbe alle prime ore di oggi, sabato 31 maggio. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Stefania Rocco

È morto Ronald Fenty, padre di Rihanna. L’uomo, 70 anni, è scomparso a Los Angeles dopo una breve malattia, secondo quanto riferito da Starcom Network News, stazione radiofonica con sede alle Barbados – paese natale della cantante – che cita fonti vicine alla famiglia. Il decesso si sarebbe verificato nelle prime ore di sabato 31 maggio. La causa della morte non è stata ancora resa nota ma i parenti della popstar avrebbero già raggiunto Los Angeles appena appresa la notizia della scomparsa per commemorarlo e affrontare uniti la perdita.

Rihanna, che è in attesa del suo terzo figlio dal compagno A$AP Rocky, non ha rilasciato alcuna dichiarazione. Anche Page Six ha riportato la notizia della scomparsa di Ronald Fenty precisando che il portavoce dell'artista non ha ancora risposto alla richiesta di un commento da parte del network.