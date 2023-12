È morto l’attore Sebastiano Lo Monaco: “Lo aspettavamo a teatro, ma il suo viaggio è terminato prima” L’attore e registra teatrale aveva 65 anni ed era malato da tempo. Nella sua lunga carriera ha lavorato anche nel cinema e in tv.

È morto Sebastiano Lo Monaco. L'attore e regista siracusano aveva 65 anni ed era malato da tempo. La notizia della sua scomparsa si è diffusa nella tarda mattinata di sabato 16 dicembre. Tanti i messaggi di cordoglio, che ricordano la sua profonda conoscenza delle opere pirandelliane e ne celebrano la luminosa carriera teatrale.

La carriera di Sebastiano Lo Monaco

Sebastiano Lo Monaco, dopo essersi diplomato all'Accademia nazionale d'arte drammatica, ha coltivato una brillante carriera teatrale che lo ha portato a interpretare numerosi testi tra cui Enrico IV, Così è (se vi pare), Questa sera si recita a soggetto, Sei personaggi in cerca d'autore e altre opere di Luigi Pirandello, ma anche Otello di William Shakespeare, Cyrano de Bergerac di Edmond Rostand, Uno sguardo dal ponte di Arthur Miller, Non è vero… ma ci credo di Peppino De Filippo. Nel corso della sua carriera ha anche preso parte a film come Festa di laurea di Pupi Avati, Misteria di Lamberto Bava; Body Guards – Guardie del corp di Neri Parenti; Gli angeli di Borsellino di Rocco Cesareo; La vita è una cosa meravigliosa di Carlo Vanzina. Ha anche recitato in serie tv come La piovra 8, Don Matteo, L'onore e il rispetto, Il delitto di via Poma e Il commissario Montalbano.

I messaggi di cordoglio

Sulla pagina del Teatro Pirandello di Agrigento, che lui ha diretto, un messaggio di cordoglio: "Appresa la notizia della morte di Sebastiano Lo Monaco, grande attore e regista, cultore e profondo conoscitore delle opere pirandelliane nonché Direttore Artistico del nostro Teatro dal 2015 al 2020, l'intera governance della Fondazione Teatro Pirandello esprime il proprio sentito cordoglio". Poi, le parole del sindaco di Siracusa, Francesco Italia:

Sebastiano Lo Monaco è stato un attore di talento, capace di misurarsi con il cinema e la televisione ma che ha legato il suo nome al teatro in maniera indissolubile, anche come regista e produttore. I siracusani lo ricorderanno sempre per le numerose partecipazioni alle Rappresentazioni classiche del Teatro Greco ma il suo repertorio di personaggi era vasto e variegato, tutti caratterizzati da un'impronta personalissima. La sua scomparsa è una perdita per il teatro italiano e un impoverimento per il panorama artistico di Siracusa. Alla famiglia il cordoglio personale dell'Amministrazione e della città.

Tra i tanti post anche quello del Teatro Nazionale di Genova: "Lo abbiamo applaudito tante volte nelle sue brillanti interpretazioni di Pirandello e dei classici greci. In questa stagione aspettavamo il suo ritorno come Odisseo, ma il suo viaggio purtroppo è terminato prima. Salutiamo con commozione Sebastiano Lo Monaco".