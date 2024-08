video suggerito

È morto Julian Ortega, l’attore di Elite aveva 41 anni Julian Ortega è morto all’età di 41 anni per annegamento: si trovava sulla spiaggia di Zahora, nel sud della Spagna, e l’intervento dei paramedici sarebbe stato vano. L’attore era noto per i suoi ruoli in Elite e El Pueblo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

È morto Julian Ortega Rodriguez, attore spagnolo noto per i suoi ruoli in Élite e in El Pueblo, all'età di 41 anni. La notizia è stata resa pubblica dal sito Unión de Actores y Actrices e ripresa dai media di tutto il mondo. Hola.com fa sapere che l'attore è morto la scorsa domenica per annegamento.

Le cause della morte di Julian Ortega

L'Unión de Actores y Actrices ha reso pubblica la notizia della morte di Julian Ortega. Con un comunicato diffuso attraverso il sito web ha dato l'ultimo saluto all'attore: "Le nostre più sentite condoglianze alla famiglia e ai parenti da parte del sindacato Unión de Actores y Actrices. Riposa in pace", le parole. È il sito di Hola.com a far sapere che il 41enne spagnolo è morto la scorsa domenica per annegamento sulla spiaggia di Zahora, nel comune di Barbate (Cadice), nel sud della Spagna. Deadline.com aggiunge che Ortega è andato in arresto cardiaco e i paramedici avrebbero impiegato fino a 30 minuti per cercare di rianimarlo.

La carriera tra cinema e teatro di Julian Ortega

Attore per il piccolo e grande schermo, Julian Ortega ha recitato in numerose produzioni di successo come Élite, serie Netflix nella quale ha interpretato il direttore di ‘La Cabaña‘, o 4 Estrellas, nella quale ha ricoperto il ruolo del figlio di Ricardo Lasierra, il personaggio di Antonio Resines. Ha recitato anche in El Pueblo, interpretando Pirulín nella terza e quarta stagione, o Cristo y Rey, dove ha vestito i panni del giornalista Jesús Mariñas. Ha recitato a teatro in numerose opere spagnole di successo come Las bicicletas son para el verano di Luis Olmos, El señor Ibrahim y las flores del Corán di Ernesto Caballero, Avatares de las máscaras, da lui stesso diretto, e El marqués de las Navas di Gonzala Martín. Figlio d'arte, sua madre è Gloria Muñoz, attrice di cinema e teatro con la quale ha condiviso il set di Señoras del (h)AMPA.