È morto José de la Torre, era Ivan nella serie Netflix Toy Boy È morto per una malattia diagnosticata poco tempo fa l’attore di Toy Boy e Vis a Vis. Aveva solo 37 anni ed era stato un allievo di Antonio Banderas. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Una notizia molto triste per il mondo della serialità. È morto a soli 37 anni l'attore spagnolo José de la Torre. Era noto al pubblico italiano soprattutto per il ruolo di Ivan nella serie Netflix Toy Boy. La morte è arrivata, secondo quanto riferiscono media spagnoli, per una malattia che gli era stata diagnosticata poco tempo fa. L'attore si era ritirato a vita privata e il suo ultimo post pubblico risale al 3 giugno.

La morte prematura ha sconvolto i fan

José de la Torre aveva una promettente carriera davanti a sé. La sua morte ha sconvolto in tanti perché, nonostante avesse solo 37 anni, l'attore era già riuscito a imporsi in Spagna come in Europa e, grazie a Netflix, nel mondo grazie al successo di serie diventate internazionali come Toy Boy e Vis a Vis: El Oasis. Oltre alla sua carriera televisiva, José aveva costruito un solido legame con il pubblico anche sui social, dove contava quasi mezzo milione di follower su Instagram. Il futuro per lui sembrava brillante, e lo dimostrava nelle sue ultime pubblicazioni, in cui confidava di sperare che il 2025 sarebbe stato il suo anno. Tuttavia, una malattia improvvisa ha spezzato quel sogno. “Da bambino non smettevo mai di guardare film, semplicemente per divertirmi, e questo mi ha catturato, piantando in me il seme che più tardi si sarebbe trasformato nel desiderio di dedicarmi a questo mondo”, raccontava cinque anni fa a un giornale locale spagnolo, Montilla Digital.

La carriera e gli inizi nella scuola di Antonio Banderas

José de la Torre era stato un allievo di Antonio Banderas. Si era infatti laureato presso la prestigiosa università privata di arte drammatica che l'attore ha aperto a suo nome nella città di Malaga. Gli studi sono poi proseguiti a Madrid e da quel momento ha iniziato a fare la trafila della presenza fissa nella serialità televisiva spagnola. Il successo è arrivato con la serie Toy Boy nel ruolo di Ivan, uscita su Netflix nel 2019. Nell'anno seguente è stato in Vis a Vis – El Oasis, serie spin-off della popolare serie spagnola.