Luca Argentero ha perso 10 chili per girare una serie Netflix: "Il mio corpo è uno strumento di lavoro" Dieci chili persi per interpretare il suo ruolo nella serie Netflix "Motor Valley". Luca Argentero ha raccontato in che modo è riuscito ad adeguare il suo corpo alle esigenze di set: "È uno strumento di lavoro".

A cura di Stefania Rocco

Luca Argentero ha perso 10 chili per interpretare un ruolo nella serie Netflix “Motor Valley”. L’attore sarà il responsabile di un team del campionato Gran Turismo, ruolo che gli ha richiesto enorme dedizione anche fuori dal set. Per adeguarsi alle esigenze di scena ha infatti dovuto trasformare anche il suo corpo.

Luca Argentero: “Sono sottopeso per esigenze di copione”

“In Italia non è così comune cambiare radicalmente per esigenze di scena, anche se di recente le attrici di Qui non è Hollywood, la serie sul delitto Scazzi, hanno fatto un lavoro enorme in questo senso”, ha raccontato Argentero in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, “Per esigenze di copione oggi sono particolarmente sottopeso, ho perso 10 chili. Il mio corpo è sempre stato per me uno strumento di lavoro. E da sempre ho un rapporto di attenzione con il cibo, pur senza ossessioni”. L’attore ha quindi raccontato di essere stato seguito da un nutrizionista per poter raggiungere tale risultato: “Per perdere questi chili sono stato seguito da un nutrizionista sul set, ho ridotto parecchio le calorie e gestito i carboidrati. Ora per Natale posso rilassarmi un po', ma non posso riprendere tutto il peso perché non abbiamo ancora finito di girare”.

Luca Argentero: “Con Cristina Marino insegniamo ai nostri figli abitudini alimentari sane”

Argentero ha quindi raccontato di essere sempre stato attento al cibo, allo stesso modo della compagna Cristina Martino. Un’attenzione che i due stanno cercando di trasmettere ai loro figli: “Sono forte sui primi, ma per i bambini prepariamo cose molto semplici. Ci aiutano le nonne, li prendono per la gola con le polpette. Quello che cerchiamo di fare io e Cristina Marino nella vita di tutti i giorni è insegnare loro abitudini sane, senza demonizzare nessun cibo. Le merendine ogni tanto le mangiano, magari a casa dell'amico, ma noi la evitiamo. È quello che si fa tutti i giorni a fare la differenza”.