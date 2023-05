È morto il giornalista Fabrizio Pasquero, l’ideatore del programma “Nonsolomoda” aveva 85 anni È morto il giornalista Fabrizio Pasquero. Aveva 85 anni. A diffondere la notizia alcune fonti Mediaset. Ha ideato, per la tv di Silvio Berlusconi, il programma “Nonsolomoda”, andato in onda su Canale 5 dal 1984 al 2012, uno dei più longevi.

A cura di Elisabetta Murina

È morto il giornalista Fabrizio Pasquero. Aveva 85 anni ed era nato nel 1937 a Sanremo. Grande esperto e appassionato di moda, nel corso della sua carriera ha ideato il rotocalco televisivo Nonsolomoda, in onda su Canale 5 dal 1984 al 2012. Non solo: è stato anche il direttore di Linea Italiana, il primo mensile di moda in Italia.

La carriera di Fabrizio Pasquero

Fabrizio Pasquero è nato a Sanremo nel 1937. Dopo aver studiato all'Accademia di Brera di Milano, ha iniziato una carriera come giornalista di moda, arrivando a essere un pioniere del settore. Prima iniziò lavorando al settimanale ABC, per poi passare al magazine Amica e arrivare alla direzione di un nuovo progetto targato Mondadori, Linea Italiana, il primo mensile di moda che cercava di fare concorrenza allo storico Vogue Italia. Ne fu direttore per 13 anni, dal 1972 al 1985. Sempre intorno alle metà degli anni ottanta, dal cartaceo passò alla televisione, legandosi in modo indissolubile a Mediaset. Per l'azienda di Silvio Berlusconi, ideò la trasmissione Nonsolomoda, andata in onda su Canale 5 dal 1984 al 2012. Pasquero aveva anche una grande passione per le moto e le auto d'epoca, tanto che ne collezionò oltre 250 delle prime e circa 40 delle seconde.