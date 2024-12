video suggerito

È morto il cane di Giulia Valentina, l’addio a Gue: “Abbiamo lottato insieme, mi sento sconfitta” Con un post su Instagram, Giulia Valentina dice addio a Gue, la sua cagnolina, chihuahua morta a 11 anni. L’ha accompagnata nei suoi anni d’oro: è arrivata quando era fidanzata con Fedez, va via oggi che è mamma. “Per me è una sconfitta”, il messaggio sofferto dell’influencer. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

È morto il cane di Giulia Valentina, Gue, chihuahua entrata a far parte della sua vita ai tempi della sua relazione con Fedez. Si tratta di una dolorosa perdita difficile da affrontare: l'influencer, diventata da poco mamma, ha scritto un lungo messaggio social per la sua cagnolina, morta a 11 anni, nel quale ha condiviso il suo dispiacere. A corredo del lungo addio, le foto della loro "vita insieme".

L'addio di Giulia Valentina per la cagnolina Gue

"Ho pensato tante volte a questo momento. Ho provato a immaginare come avrei fatto, in che modo avrei potuto reagire o se fosse possibile prepararmi in qualche modo, forse cominciando a mettere da parte un po' di forza, accumularla, per tirarla fuori quando mi sarebbe servita". Così comincia il lungo messaggio social di Giulia Valentina scritto per la sua cagnolina, Gue, venuta a mancare a 11 anni e mezzo. "Però non riuscivo ad immaginarlo, non riuscivo a visualizzare me stessa, la mia giornata, la mia casa senza te, mia piccola Gue. Oggi la forza accumulata non mi basta e mi sento sconfitta. Sconfitta perché in questi ultimi mesi abbiamo combattuto insieme per farti stare un po' meglio, per vedere se c'era qualcosa in più che si potesse fare, per avere ancora un po' di tempo insieme" ha continuato prima di ricordare tutte le esperienze belle vissute insieme alla chihuahua. "Sei stata tutto per me e io sono stata tutto per te. Ora guardo le migliaia di foto tue sul telefono e cerco di ripensare alle cose belle", ha scritto elencando, poi, vari episodi che la caratterizzavano. "Avevamo un’intesa speciale e occuparmi di te non è mai stato un impegno o un sacrificio, pulire e idratare la tua linguetta, metterti i colliri, farti la tua beauty routine e darti le tue medicine erano momenti preziosi e pieni d’amore. Mi impegnerò piano piano a trasformare la tristezza che mi provoca la tua mancanza con la gratitudine di aver condiviso con te parte della mia vita, a sostituire la sensazione di sconfitta con l’orgoglio di essermi presa cura di te e colmare il vuoto che mi lasci con i nostri ricordi più belli", le parole. Infine, l'influencer ha concluso: "Grazie anche a voi, che le avete voluto bene, mi avete sempre fatta ridere con i vostri commenti e messaggi su di lei e vi siete lasciati conquistare dalla mia cagnolina stupenda. Mi spezza il cuore darvi questa notizia".