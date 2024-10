video suggerito

È morto Frank Fritz, il protagonista de “Gli Svuotacantine – A caccia di tesori” aveva 60 anni È morto in seguito alle complicazioni provocate da un ictus Frank Fritz, attore protagonista del docu-reality Gli Svuotacantine – A caccia di tesori, in onda su DMAX dal 2019. Aveva 60 anni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

È morto a causa delle complicazioni provocate da un ictus Frank Fritz, protagonista del docu-reality American Pickers, trasmesso in Italia su DMax dal 2019 con il titolo Gli Svuotacantine – A caccia di tesori. Fritz aveva 60 anni.

L’annuncio di Mike Wolfe

Ad annunciare la scomparsa di Fritz è stato Mike Wolfe, suo co-protagonista in American Pickers. “È con il cuore spezzato che vi comunico che Frank è mancato ieri sera”, ha scritto l’uomo nel post utilizzato per rendere pubblica la notizia della scomparsa dell’amico, “Conoscevo Frank da più di metà della mia vita. L’uomo che avete visto in tv è sempre stato uguale a quello che ho conosciuto io, un sognatore tanto sensibile quanto divertente. Frank sapeva raggiungere il cuore delle persone semplicemente essendo se stesso, sia dietro che di fronte alle telecamere”. Wolfe ha ricordato quindi l’avventura televisiva che aveva permesso a entrambi di diventare popolari:

Nessuno di noi avrebbe pensato che avremmo condiviso l’abitacolo di un furgone bianco di fronte a milioni di persone interessate alle nostre avventure. Prima dello show, partivamo insieme verso luoghi di cui ignoravamo l’esistenza, senza una metà e con il solo scopo di scoprire qualcosa di interessante e storico. Abbiamo fatto innumerevoli viaggi e condiviso tante miglia. Mi sento fortunato di essere stato lì al suo fianco quando ha fatto il suo ultimo viaggio verso casa. Ti voglio bene, amico. Mi mancherai tanto anche se so che sei in un posto migliore.

L’addio di Danielle Colby

A dare pubblicamente l’ultimo saluto a Fritz anche la co-protagonista dello show Danielle Colby. “Mi mancherà la tua capacità di far ridere tutti, il tuo amore per i tatuaggi e le tue collezioni. Ma ciò che mi mancherà di più saranno quei piccoli sprazzi di vulnerabilità che ogni tanto lasciavi intravedere”. Gli Svuotacantine – A caccia di tesori è un programma televisivo statunitense che va in onda su History. In Italia è stato trasmesso in chiaro su Cielo dal 2012 e su DMAX dal 2019.