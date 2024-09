video suggerito

Eduardo Xol di Extreme Makeover Home Edition è morto a 58 anni: "Accoltellato dal suo socio in affari" È morto a 58 anni Eduardo Xol, volto noto al pubblico televisivo per il suo ruolo di designer nel programma Extreme Makeover Home Edition. Stando a quanto si legge su People.com, sarebbe stato accoltellato dal suo socio in affari, Richard Joseph Gonzales.

A cura di Gaia Martino

È morto Eduardo Xol, volto televisivo americano noto al pubblico per il ruolo di designer nel docu-reality di ABC, Extreme Makeover Home Edition, programma trasmesso anche in Italia sul canale di Discovery+, HGTV. La notizia arriva da People.com che riporta l'annuncio della famiglia del cantante e personaggio televisivo 58enne: "Siamo distrutti per la tragica morte del nostro amato Eduardo Xol. Sappiamo che la sua gentilezza ha toccato la vita di molti e chiediamo che questa venga ricambiata. Vorremmo che la nostra privacy venga rispettata". Eduardo Xol sarebbe stato accoltellato da un suo socio in affari.

Le cause della morte di Eduardo Xol

People.com fa sapere che la mattina del 10 settembre Eduardo Xol ha chiamato la polizia di Palm Springs, in California, chiedendo aiuto. Gli agenti, una volta raggiunto il volto televisivo nella sua abitazione, lo hanno trovato gravemente ferito. Il designer di Extreme Makeover Home Edition è stato trasportato d'urgenza in ospedale, ma il soccorso dei medici sarebbe stato vano a causa delle profonde ferite da taglio . Stando a quanto si legge, Eduardo Xol sarebbe stato accoltellato da Richard Joseph Gonzales, suo socio in affari che ora si troverebbe in custodia nella contea di Riverside. Le indagini sarebbero ricadute sull'uomo che, stando a quanto scrive People.com, la mattina dell'accoltellamento avrebbe telefonato la polizia per segnalare un'aggressione ai suoi danni: sarebbe ora il sospettato numero uno per la morte del designer e potrebbe essere accusato di omicidio, si legge.

L'addio a Eduardo Xol dalla famiglia

La notizia della morte di Eduardo Xol è stata diffusa dalla famiglia con una dichiarazione a People.com. I familiari del volto televisivo hanno sottolineato il profondo dolore che stanno ora provando e hanno chiesto ai fan di rispettare la loro privacy. Infine, hanno aggiunto: "Invece di fiori, chiediamo che le donazioni siano fatte in nome di Eduardo alla Lupus Foundation of America, poiché lui ha trascorso gran parte della sua vita al servizio degli altri".