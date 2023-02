È morto Dario Penne, attore e doppiatore di Anthony Hopkins e Michael Caine È morto a 84 anni Dario Penne, attore e doppiatore che aveva prestato la voce a star del calibro di Anthony Hopkins e Michael Caine.

A cura di Stefania Rocco

È morto Dario Penne, una tra le voci più riconoscibili del mondo del doppiaggio italiano. Attore e doppiatore, aveva prestato la voce a star del calibro di Anthony Hopkins e Michael Caine. Sua era la voce italiana di Hannibal, quella del maggiordomo di Batman, di Doc Brown, dell’agente K di Men in Black e anche del Giudice Morton nel film Chi ha incastrato Roger Rabbit. Penne avrebbe compiuto 84 anni tra due giorni. A dare la notizia della scomparsa è stata la pagina Facebook “Anad – La voce del doppiaggio italiano”.

I personaggi cinematografici doppiati da Dario Penne

Negli anni, Penne ha realizzato alcune memorabili interpretazioni. Era stato la voce italiana di Anthony Hopkins a partire dal 1990 con il film Ore Disperate, cui sono seguiti Il silenzio degli innocenti, Hannibal o Red Dragon, quella di Tommy Lee Jones, di Michael Douglas, Clint Eastwood, Christopher Walken, Dennis Hopper, Ian Holm e numerosi altri. Più di recente, Penne aveva prestato la voce a Bender, il robot della serie animata Futurama. Va attribuito proprio a Penne parte del merito di avere reso tanto importanti tali star di calibro mondiale in Italia.

La carriera da attore di Dario Penne

Ma Penne non è stato solo doppiatore di alcune tra le voci più importanti di Hollywood. Durante la sua lunga carriera, ha recitato nelle serie tv Don Matteo, RIS – Delitti imperfetti e Distretto di Polizia. La sua voce carismatica si adattava perfettamente a personaggi di grande spessore e in grado di incutere un certo timore. Nel 2010 era stato insignito del premio per il miglior non-protagonista al Gran Premio Internazionale del Doppiaggio (per la voce di Ben Kingsley nel film per Shutter Island). Nel 2019 ottenne in ex-aequo con Carlo Valli il premio alla carriera al Festival Nazionale del Doppiaggio Voci nell'Ombra.