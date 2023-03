I doppiatori ancora in sciopero, ma anche gli attori e altre categorie sono in agitazione Continua lo sciopero dei doppiatori italiani, indetto lo scorso 21 febbraio e che proseguirà per un’altra settimana. L’obiettivo è quello di richiedere un contratto unico nazionale, e all’agitazione si sono unite anche altre categorie, dagli stuntman agli attori e i tecnici.

A cura di Ilaria Costabile

Continua lo sciopero dei doppiatori, indetto ormai dal 21 febbraio e che, dopo la riunione del 7 marzo delle rappresentanze sindacali, sembra destinato a durare. Ancora una settimana, quindi, per i gli addetti ai lavori dell'audiovisivo che chiedono un rinnovo contrattuale. Non sono i soli, però, ad essere in agitazione anche altre categorie, infatti, hanno mostrato la volontà di riformulare la propria condizione contrattuale, anche gli attori, secondo quanto affermano le rappresentanze sindacali, sono in agitazione.

I doppiatori continuano lo sciopero

L'obiettivo sarebbe quello di arrivare ad un contratto collettivo nazionale unico, come stabilito dalle varie categorie che concorrono alla realizzazione di prodotti audiovisivi, come stuntman, doppiatori, fonici, tecnici delle luci e tanti altri che hanno affrontato l'argomento in una riunione con le rappresentanze sindacali, tenutasi il 4 marzo. L'assemblea, riunitasi nella giornata di martedì 7 marzo, giorno in cui sarebbe dovuto terminare lo sciopero, ha visto le organizzazioni di settore di Cgil, Cisl e Uil, sostenute anche da Anad e Nuovo Imaie, ferme nella decisione di proseguire la mobilitazione. Questa ulteriore settimana di sciopero sarà sostenuta anche da associazioni di professionisti del doppiaggio che vogliono portare avanti la proposta, supportando i lavoratori più deboli.

L'Anica contro la protesta

Nel frattempo, l'Anica si è scontrata con i sindacati, dal momento che non ritiene esatte le informazioni circa il rinnovo del contratto da parte delle associazioni che lamentano questo blocco: 15 anni fa l'ultimo rinnovo per i doppiatori e 19 per le troupe. Ma l'associazione delle industrie cinematografiche audiovisive e digitali, ha invece dichiarato:

Dal gennaio 2022 si sono tenuti ben 15 incontri fra le parti sociali sul contratto collettivo nazionale delle troupe e 15 incontri sul contratto doppiaggio. Numerose riunioni hanno portato alla sottoscrizione del contratto per i lavoratori generici, con il forte apprezzamento della relativa associazione Agi. A luglio 2022 è stato completato il negoziato per la sottoscrizione del contratto per i lavoratori stuntman, che le organizzazioni datoriali hanno già deliberato di voler sottoscrivere.

Contesta le seguenti affermazioni la segretaria nazionale della Slc Cgil, Sabina Di Marco che dichiara imbarazzante quanto affermato dall'Anica aggiungendo: "È imbarazzante sentir dire che sia stato sottoscritto il contratto degli stuntman la cui piattaforma non è mai stata discussa. In più abbiamo presentato a ottobre 2022 una piattaforma per gli attori e le attrici del cineaudiovisivo e non ci hanno mai risposto".