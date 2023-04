È morto Arrigo Vecchioni, figlio del cantautore Roberto Con un post pubblicato sui social, Roberto Vecchioni ha annunciato la morte del figlio Arrigo, nato dal secondo matrimonio con Daria Colombo. “È finalmente in pace, la famiglia chiede silenzio”, ha scritto il cantautore.

A cura di Elisabetta Murina

Oggi, 18 aprile, Roberto Vecchioni ha annunciato la morte del figlio Arrigo. "Dopo tanto, tanto dolore, il nostro meraviglioso Arrigo è finalmente in pace. La famiglia chiede silenzio", ha scritto in un post pubblicato su Fcebook. Arrigo Vecchioni era il secondo dei quattro figli del cantautore, il primo avuto dalla seconda moglie Daria Colombo, che ha sposato nel 1981. Dallo stesso matrimonio sono nati anche Carolina ed Edoardo. Prima, Roberto Vecchioni è stato sposato con Irene Brozzi, da cui ha avuto la figlia Francesca.

Non si hanno al momento informazioni riguardo le cause della morte di Arrigo Vecchioni, professione autore, che nel 2015 ha pubblicato un libro dal titolo Il paradiso dei geni. Il padre, in una passata intervista ad Avvenire, parlava così dei suoi figli: "Quattro gioielli di diversità, hanno i loro difetti e hanno le loro attitudini. Con scelte di vita difficili ma forti e fantasiosi".