È morta Sara Lane, la giovane Elizabeth Grainger della serie tv western Il virginiano aveva 73 anni È morta dopo avere combattuto per 6 anni contro un cancro al seno Sara Lane, l’attrice che aveva interpretato la giovane Elizabeth Grainger nella serie tv western Il virginiano.

A cura di Stefania Rocco

È morta Sara Lane, attrice che aveva interpretato la giovane Elizabeth Grainger nella serie tv western Il virginiano. A dare l’annuncio della scomparsa è stato il marito Jon Scott con una nota pubblicata su The Hollywood Reporter. L’uomo ha precisato che nel corso degli ultimi 6 anni la moglie aveva combattuto contro un cancro al seno. Lane aveva 73 anni ed è scomparsa venerdì 3 marzo nella sua casa di Napa, in California. Era nota soprattutto per quel ruolo interpretato da giovanissima, esordendo nella quinta stagione della serie tv western nel 1966. A Sara sono sopravvissuti il marito e i suoi due figli.

La carriera di Sara Lane e la scelta di ritirarsi a vita privata

All’anagrafe Susan Russell Lane, era nata a New York il 12 marzo 1949. I suoi genitori, Russell Lane e Sara Anderson, erano entrambi attori. Aveva cominciato la sua carriera da star della televisione da bambina partecipando a una serie di spot per il piccolo schermo. A spingerla a intraprendere la carriera di attrice, come da lei stessa dichiarato, era stato il bisogno impellente di guadagnare per potersi dedicare alle sue passioni. “Non volevo recitare ma avevo bisogno di denaro per realizzare vestiti, gioielli e per allevare cavalli”, aveva dichiarato diversi anni dopo l’esordio.

Nel 1964 aveva ottenuto una parte nel film I Saw What You Did dopo che il produttore William Castle aveva visto una sua foto su un giornale che aveva pubblicato un articolo a proposito di un concorso di bellezza al quale Lane aveva partecipato, il Miss Los Angeles Teenage. Fu solo due anni più tardi che il produttore esecutivo Frank Price per interpretare il ruolo di Elizabeth Grainger nella serie tv western The Virginian, progetto che la rese famosa. Dopo quello ruolo, con il nome di Russell Lane, fu ingaggiata per i film Scolarette in catene (1973), Il processo di Billy Jack (1974) e Billy Jack va a Washington (1977). Da quel momento, aveva deciso di abbandonare le scene. Insieme al marito Jon e ad altri soci aveva fondato l’azienda vinicola Havens a Napa nel 1984.