È morta Samantha Weinstein, l’attrice aveva 28 anni. Il commovente annuncio: “Ciao dall’aldilà” L’attrice Samantha Weinstein è morta a 28 anni. Due anni e mezzo fa, la diagnosi di cancro alle ovaie. Tra i tanti ruoli interpretati, quello di Heather nel film Lo sguardo di Satana – Carrie.

A cura di Daniela Seclì

È morta l'attrice Samantha Weinstein. Aveva 28 anni. Due anni e mezzo fa, la diagnosi di cancro alle ovaie. Nel film del 2013, Lo sguardo di Satana – Carrie, adattamento del romanzo di Stephen King, aveva interpretato il personaggio di Heather. L'annuncio della scomparsa: "Sam è morta il 14 maggio alle 11:25 circondata dai suoi cari al Princess Margaret Hospital di Toronto".

La diagnosi di cancro alle ovaie

Quando aveva poco più di 25 anni, l'attrice ha ricevuto la diagnosi di una rara forma di cancro alle ovaie. Della malattia diceva:

Avere il cancro è stata la cosa peggiore che potesse capitarmi, ma anche la migliore. Convivo con il cancro, ma sono anche tornata a vivere con i miei genitori perché il futuro è incerto. Continuo a lavorare sulla carriera che sognavo come doppiatrice. Ho più amore nella mia vita e per me stessa di quanto mai potessi immaginare. Vedo ogni giorno come un dono.

Morta l'attrice Samantha Weinstein, l'annuncio su Instagram

Sul profilo Instagram ufficiale dell'attrice, nei giorni scorsi, è stata annunciata la morte dell'attrice con un breve post: "Ciao dall'aldilà. Sam è morta il 14 maggio alle 11:25 circondata dai suoi cari al Princess Margaret Hospital di Toronto. Dopo due anni e mezzo di terapia contro il cancro e una vita in giro per il mondo, dando voce agli animali dei cartoni animati, facendo musica e conoscendo la vita più di quanto molte persone riusciranno a fare, è partita per la prossima avventura". Le foto allegate al post, ritraggono l'attrice immersa in una dimensione lucente e colorata.

La carriera e la vita privata dell'attrice

Il 29 ottobre 2022, Samantha Weinstein ha sposato il suo compagno Michael Knutson. Su Instagram raccontava: "Ho sposato il mio migliore amico, il mio complice e l'amore della mia vita. È stato il giorno più bello in assoluto". Quanto alla sua carriera, oltre al già citato ruolo nel film Lo sguardo di Satana – Carrie, ha anche interpretato Josephine nel film Big Girl. E ha recitato nei film Reign, The stone angel, The Rocker – Il batterista nudo, Haunter, L'altra Grace, Darknet e tanti altri. Come già precisato, inoltre, ha lavorato come doppiatrice e musicista.