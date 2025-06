video suggerito

È morta Marise Wipani, la star di Xena: Principessa Guerriera aveva 61 anni È morta Marise Wipani. L'attrice aveva 61 anni e si era fatta conoscere dal pubblico per i suoi ruoli in Soldier Soldier e nella serie tv Xena: Principessa Guerriera. L'annuncio con un post su Facebook. Ancora sconosciute le cause del decesso, avvenuto nel giorno del suo compleanno.

A cura di Elisabetta Murina

È morta Marise Wipani nel giorno del suo 61esimo compleanno. L'attrice si è fatta conoscere dal pubblico per il suo ruolo di Kanae nella serie Xena: Principessa Guerriera e Soldier Soldier. L'annuncio sulla sua pagina Facebook nella giornata del 6 giugno. Le cause del decesso non sono ancora note.

L'annuncio della morte di Marise Wipani a 61 anni

La notizia della sua scomparsa è stata data lo scorso 6 giugno via Facebook. Una giornata non casuale per l'attrice ma la data del suo 61esimo compleanno. "Marise se n’è andata serenamente oggi, nel giorno del suo 61esimo compleanno, circondata da familiari e amici”, si legge sui profili social dell'attrice. Il post continua poi con una citazione da A Spasso con Daisy: "Voleva solo dire… che ho lasciato questa vita mortale. Addio, buona fortuna, buon Dio!!!". Al momento non sono note le cause del decesso, la cui notizia in Italia sta circolando in queste ore.

La carriera di Marise Wipani, Kanae in Xena: Principessa Guerriera

Nata e cresciuta a Ponsonby, Marise Wipani a 18 anni si è trasferita a Christchurch per iniziare la sua carriera. Nel 1983 fu invitata dal produttore di Miss Nuova Zelanda a partecipare al concorso, dove si classificò al secondo posto dietro l'amica Lorraine Downes, che invece vinse il titolo. Tuttavia, il mondo dei concorsi di bellezza non faceva per lei, tanto che fu felice di non essere arrivata prima. "Sarebbe stato il mio peggior incubo", disse. La notorietà al cinema e in tv arrivò prima con il ruolo di Esmerald in Came a Hot Friday a metà degli Anni Ottanta, poi con Soldier, Soldier nel 1993, per la terza stagione girata in Nuova Zelanda. Tra i suoi ruoli si ricordano quelli nella saga di Hercules, in Bonjour Timothy e Channelling Baby. Quello più celebre fu Kanae in Xena: Principessa Guerriera nel 2001.