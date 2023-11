È morta la conduttrice televisiva e radiofonica Annabel Giles: aveva 64 anni È morta Annabel Giles, conduttrice televisiva e attrice gallese, all’età di 64 anni. Lo scorso luglio le fu diagnosticato un tumore al cervello che in pochi mesi le ha spezzato la vita. “Ha mantenuto alto il morale e la sua vivacità fino alla fine”, l’addio dei figli.

A cura di Gaia Martino

76 CONDIVISIONI condividi chiudi

È morta Annabel Giles, conduttrice televisiva e radiofonica gallese, all'età di 64 anni. A spegnerla un tumore al cervello diagnosticato lo scorso luglio. I figli Molly e Tedd hanno reso pubblica la notizia con un comunicato condiviso sui profili social del volto televisivo: "La nostra incredibile mamma è passata a miglior vita lo scorso 20 novembre, mentre era ricoverata al Martlets Hospital di Hove, in Inghilterra".

L'addio dei figli

Molly Lorenne, la primogenita di Annabel Giles nata dalla storia con Midge Ure, e Teddy, secondogenito, nel lungo addio alla madre hanno raccontato di lei e della malattia che l'ha colpita negli ultimi mesi. A luglio 2023 le è stato diagnosticato il glioblastoma, una forma aggressiva di cancro al cervello: "Nei quattro mesi successivi ha dimostrato una notevole capacità di recupero e forza, nonostante sia stata sottoposta a un intervento chirurgico al cervello e a innumerevoli radioterapie. Nelle sue ultime settimane di vita si è dedicata con passione alla sensibilizzazione sul glioblastoma, incarnando il suo impegno a favore degli altri" hanno scritto nella nota su Instagram. "Era davvero unica nel suo genere, un "enigma" per coloro che hanno avuto il privilegio di condividere la sua vita. Fedele alla sua essenza, ha mantenuto alto il morale e la sua vivacità fino alla fine. Il suo umorismo e le sue risate ci lasceranno ispirati per vivere la vita al massimo, proprio come ha sempre fatto lei".

La carriera tra radio e tv

Annabel Giles ha avuto una carriera ricca divisa tra radio e televisione. Ha lavorato per diversi programmi televisivi come Have I Got News for You e Shooting Stars, in onda sulla BBC, e in programmi radiofonici tra cui Just a Minute e Loose Ends di BBC Radio 4. È apparsa nel film Riders e nella tredicesima serie del reality show I'm a Celebrity… Get Me Out of Here! nel 2013 e ha lavorato anche come modella e scrittrice. Negli ultimi anni ha lavorato come consulente e psicoterapeuta.