È morta la cagnolina di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, l’annuncio: “Ciao piccola Aspi, ci mancherai”

È morta Aspirina, detta Aspi, la cagnolina di Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. L’annuncio con un post pubblicato sui social, accompagnato da alcune loro foto insieme: “Difficile raccontare a parole cosa hai rappresentato nelle nostre vite”.

Lutto per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. I futuri genitori hanno annunciato la morte della loro cagnolina Aspirina, detta Aspi, una meticcia originaria dell'Argentina. Su Instagram la triste notizia, accompagnata da alcune foto degli anni passati insieme. La coppia ha anche un altro cane, Ercole (Ercolino), jack russel a pelo corto.

L'annuncio della scomparsa di Aspi

È con un post pubblicato su Instagram, nella serata del 10 settembre, che Ignazio Moser ha annunciato la morte di Aspi, la cagnolina di cui da anni si prende cura insieme a Cecilia Rodriguez. "Ciao piccola Aspi… è davvero difficile trovare le parole giuste per provare a raccontare cos’hai rappresentato nelle nostre vite, sei sempre stata una presenza amorevole e discreta che con uno sguardo o una zampettata riuscivi a comunicare meglio che con qualsiasi parola…", ha scritto il ciclista.

Ad accompagnare il messaggio una serie di foto dei momenti passati insieme nel corso degli anni, dalle serate sul divano alle uscite al parco. "Mi mancheranno i tuoi richiami per l’ennesimo lancio di pallina, mi mancheranno i tuoi lamenti per salire la mattina a letto e tutti i bacini che mi davi appena svegli…", ha continuato Moser. E ha concluso: "Ercolino ti ha rubato l’osso, ma te l’ho rimesso nel tuo nascondiglio segreto".

La scelta del nome e il legame con Ignazio e Cecilia

Aspirina aveva 12 anni e, in un'intervista rilasciata nel 2024 a Vanity Fair, Moser aveva spiegato la scelta di un nome così insolito: "Aspirina è una meticcia, arriva dall'Argentina e si chiama così perché è nata in una farmacia". Tra loro un legame molto forte, tanto che la coppia ha sempre portato con sé la cagnolina anche durante viaggi piuttosto lunghi: "Ha fatto un'infinità di voli intercontinentali tra Italia e Argentina, almeno 20. Quando mi sono messo con Cecilia ha conosciuto Aspirina e ho presto capito che era lei la principessina della casa. Ero un pochino geloso, lo ammetto, del rapporto simbiotico tra Cecilia e Aspirina". Da qualche anno in famiglia è arrivato anche Ercolino, un jack russell a pelo corto.